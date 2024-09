Fiscalía federal revela lista de evidencia entregada en caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez

Once días más tarde, en otro mensaje, Sánchez “se comunica con Wanda Vázquez” indicándole que Ghaffar la había invitado a un concierto y tras bastidores para conocer a “Marc”.

Al día siguiente, Herrera le indicó a Díaz: “Hablé con John (Blakeman) anoche! Hay que entrar a (La) Fortaleza y apoyar la nueva gobernadora y utilizar una aplanadora sobre la OCIF y construir una nueva estructura que regule y no persiga a los bancos ni cambie o fabrique documentos contra los bancos”. Ese mensaje se conocía porque estaba en el pliego acusatorio. Sin embargo, los siguientes tres no habían sido divulgados.

Según los fiscales, al día siguiente, Herrera Velutini le escribió a Blakeman preguntando cómo les iba con Vázquez y le indica que necesitan apoyo y que ella puede ganar. “Blakeman responde que han habido ‘muchas cosas’ buenas pasando, y le dice a Herrera que él tuvo una reunión en la casa del Individuo C (Ghaffar)”, y que “luego se reunió con la gobernadora en el Vanderbilt en la noche”.

Abogado explica por qué la exgobernadora solicitó que el caso en su contra no se vea en conjunto a otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

La moción indica: “Individuo C (Ghaffar) le envía a Vázquez y al Individuo A (Sánchez) mediante un mensaje de texto a un chat grupal un documento” en formato de presentación en Power Point titulado: “International Consulting Firm Campaign Support Proposal for Governor Wanda Vázquez”.