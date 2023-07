William Avilés González, acusado por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero, salió temprano de su trabajo en la empresa Lufthansa, en Aguadilla, el día del crimen, testificó este miércoles la persona encargada del departamento de recursos humanos de la compañía.

Avilés González laboraba como mecánico de aviación al momento del asesinato, ocurrido en 2019, y tenía un horario de trabajo de 7 a.m. a 4 p.m. Pero, el día que Padilla Romero fue baleada en la avenida Los Filtros de Guaynabo, trabajó hasta eso de las 11 a.m. y no se reportó el día siguiente, declaró la testigo, Cristina Pumarejo, durante el juicio.

“Ese día 30 de septiembre, que es el día de los hechos, él trabajaba de 7 a 4, pero abandonó su trabajo sin justificación a las 11 de la mañana. No se reportó a trabajar al otro día tampoco, así que eso corrobora la versión que ha dado nuestro testigo sobre los hechos”, expresó la fiscal Carmen Iris Ortiz en un aparte luego de la culminación de los procedimientos del día en la sala 605 del Centro Judicial de Bayamón.

Sin embargo, el abogado Edwin Castro, quien representa a Avilés González, señaló que la testigo no pudo ofrecer explicación por la salida temprana de Avilés González ni precisar qué él hizo luego de haberse ido del trabajo.

“Ellos presentaron una prueba de buena reputación de mi cliente, de William Avilés González, vis a vis el testigo asesino Luis González Martínez, porque Luis González Martínez dijo que a lo que se dedicaba era a vender droga y a manejar un punto de droga en Caimito”, expresó Castro en un aparte, refiriéndose al asesino confeso, Luis González Martínez, quien declaró haber baleado a Padilla Romero mientras Avilés González conducía. “William Avilés González se dedicaba, para esa fecha, a trabajar como mecánico de aviación hacía dos años en Lufthansa”.

Avilés González y Keishla Pérez Biggio enfrentan cargos por el asesinato de Padilla Romero el 30 de septiembre de 2019. La empresaria fue baleada mientras guiaba un vehículo que también llevaba a sus dos hijas, quienes no resultaron lesionadas.

Según la investigación del Ministerio Público, Pérez Bigio acordó pagar $1,500 por el asesinato de Padilla Romero, madrastra de la imputada. Avilés González presuntamente conducía el vehículo desde el cual disparó González Martínez.

González Martínez confesó al crimen y ofreció una declaración detallada sobre cómo asesinó a Padilla durante la vista preliminar. Sin embargo, se rehusó a continuar cooperando con la fiscalía durante la etapa de juicio en su fondo, por lo que el tribunal permitió, a petición de los fiscales, la reproducción de la grabación del testimonio que ofreció en la vista preliminar.

González Martínez testificó que conoció a Avilés González mientras estaban en la escuela intermedia y Pérez Bigio “uno a dos años” antes del suceso, reportó anteriormente El Nuevo Día.

El juicio continúa este jueves.