El juez federal Gustavo Gelpí ordenó que los acusados de agredir con una pistola de bolas de pintura a Neulisa Luciano Ruiz, también conocida como “Alexa”, permanezcan ingresados en prisión hasta su juicio.

Dos de los tres acusados, Christian Yamaurie Rivera Otero y Jordany Rafael Laboy García, intentaban mantener la fianza que le había concedido un magistrado federal. Anthony Lobos Ruiz, tercer acusado, está preso.

Sin embargo, después de que la fiscalía solicitara una revisión por parte del juez de distrito federal, Gelpí no se convenció con los argumentos de que ambos acusados no representan un riesgo para la comunidad y de que no habían cometido un crimen violento al usar una pistola de bolas de pintura o “paintball”.

Gelpí dispuso que “los acusados permanecerán detenidos hasta el juicio” por “razones de peligrosidad”.

PUBLICIDAD

En su orden, el juez federal comenzó por destacar que ninguno de los dos acusados cuestionó la veracidad de los hechos imputados, sino que presentaron argumentos de por qué deben recibir libertad condicionada.

“Este caso se trata de un tiroteo premeditado y planificado de una persona transgénero específica con una pistola de pintura. La víctima resultó seriamente lastimada como resultado del incidente”, sostuvo Gelpí.

“El tribunal encuentra que la fiscalía presentó evidencia clara y convincente de que los dos acusados presentan un peligro para la comunidad”, agregó.

Asimismo, Gelpí hizo referencia casos federales previos en los que se ha determinado que las pistolas de bola de pintura son “armas peligrosas”, ya que si se le dispara a una persona sin la debida protección puede resultar seriamente lastimada.

“La naturaleza de las circunstancias en la esta ofensa favorecen la detención. Aquí los acusados planificaron el ataque a un individuo transgénero con una pistola de pintura. Ellos hostigaron a víctima, fueron a comprar la pistola, buscaron los perdigones de pintura y luego manejaron de vuelta a dispararle. Así que cometieron un acto violento”, planteó Gelpí.

“El peso de la evidencia también favorece la detención. Aquí, la presentación de hechos de la fiscalía no fue impugnada en materia. Finalmente, las características personales de los acusados no superan la seriedad extrema de los hechos y el peso de la evidencia”, afirmó.

Rivera Otero, Laboy García y Lobos Ruiz -quien está preso-, enfrentan cargos por crimen de odio. El pliego del Gran Jurado federal no los acusó por el asesinato de Luciano Ruiz.