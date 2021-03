El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, declaró hoy en el tribunal que pudo constatar que hubo 5,327 papeletas sin tracto en 17 maletines del voto adelantado de la Unidad 77 en la elección a la alcaldía de San Juan.

Su declaración surgió durante la vista de la demanda civil del exreprentante de MVC, Manuel Natal, impugnando la elección de Miguel Romero como alcalde de San Juan.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó a Romero como alcalde de San Juan con una diferencia de 3,465 votos.

Valentín dijo que pudo constatar la cantidad al investigar los mencionados maletines, razón por la que envió una carta a la CEE solicitando un recuento, petición que no fue concedida.

“Fue una petición a la CEE solicitando un recuento de la Unidad 77, en los precintos 1 al 5 de San Juan, detallando irregularidades y situaciones que ocurrieron”, sostuvo Valentín.

PUBLICIDAD

“(En la carta) estoy detallando una serie de hallazgos, irregularidades, situaciones que ocurrieron en las mesas, parte de mi propia investigación, cosas que observé y discutí con funcionarios que trabajaron en las mesas, con gerentes de JAVAA (Junta Administrativo de Voto Adelantado y Ausente y Ausente) y personal que estuvo allí. Y establecemos como contrasta con el propósito del escrutinio, que no se pudo hacer”, agregó.

Sin embargo, la declaración de la cifra no fue admitida para el récord en el tribunal por parte del juez Anthony Cuevas debido a que está relacionado a las 17 actas de incidencia que previamente el tribunal decidió que no serían admitidas como evidencia por no haber sido entregadas a tiempo.

Su testimonio comenzó por relatar que con el nuevo Código Electoral se eliminaron muchos requisitos para solicitar el voto adelantado, como certificaciones médicas y de trabajo, por lo que hubo que aceptar todas las solicitudes, sin limitarlo a los que sí pudieran demostrar la necesidad.

También eliminó las vicepresidencias que supervisaban el voto adelantado y las Juntas de Inscripción Permanentes. Además, cambió el balance institucional, que permitía a partidos de minoría dirigir oficinas.

Asimismo, sostuvo que los cambios al Código Electoral crearon las condiciones para que se desarrollaran las irregularidades que se registraron durante el proceso electoral.

Agregó que, pese a conocer el aumento en las solicitudes de voto adelantado, la CEE no tomó medidas para atender la situación.

Señaló que, tras la extensión decretara por el tribunal federal para pedir el voto adelantado, la CEE terminó recibiendo 221,000 solicitudes.

PUBLICIDAD

En el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa intentaron arrojar dudas sobre las alegaciones de “irregularidades” de Olvin Valentín. Incluso, el abogado de Romero, Eliezer Aldarondo, lo confrontó con la definición de esa palabra que usó en la carta de solicitud de recuento, con la que está en el diccionario de la Real Academia Española.

Tuvo que admitir que desconocía la diferencia literal de las definiciones en la RAE entre irregularidad y “falla”.

En otro momento, hubo intercambio tenso cuando Aldarondo presionó a Valentín para que reconociera que de prosperar la demanda, se anularían los votos de sobre 13,000 personas.

“Eso no es lo que pide la demanda”, dijo inicialmente Valentín, pero ante la insistencia de Aldarondo expresó: “Si se eliminan, se eliminan”, acotó. Luego, a preguntas del abogado de Natal, Manuel Rodríguez, el comisionado electoral de MVC dijo que no busca anular votos, sino que la demanda solicita una “nueva elección en la Unidad 77”.

Por otro lado, a preguntas de la defensa, Valentín tuvo que admitir que, pese a las alegadas irregularidades, no impugnó en el tribunal la decisión del presidente de la CEE de no proceder con el recuento, sabiendo que el resultado sería que la determinación se convertía en final y firme después de diez días.