En su primera acción como abogado defensor del Cliff Hotel & Country Club, en Aguadilla, el exgobernador Alejandro García Padilla solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia en dicho municipio la desestimación de la demanda civil contra los dueños y el arquitecto del proyecto por presuntamente hacer representaciones falsas que le permitieron obtener los permisos para el desarrollo.

García Padilla, como representante legal de los demandados, plantea en síntesis que los demandantes -Salva Aguadilla e Inversiones Vilmasor- fallaron al no incluir como parte en su acción legal tanto a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como al Municipio de Aguadilla, “quienes son terceros en esta causa de acción”.

“Siendo una facultad de la OGPe comparecer como parte indispensable en aquellos recursos donde se impugne una de sus determinaciones finales, por imperativo de ley, lo mismo ocurre cuando la determinación impugnada es del municipio”, argumentó el exgobernador.

“En estas instancias, ni el Municipio Autónomo de Aguadilla ni la OGPe fueron incluidas en la demanda de epígrafe, lo que impide que este honorable tribunal pueda hacer efectiva su jurisdicción para atender el recurso de injunction estatutario bajo la Ley 161-2009″, planteó tras presentar sus argumentos en la solicitud de desestimación con fecha del 13 de marzo.

El exmandatario del Partido Popular Democrático notificó el viernes, 10 de marzo, que se sumaría a la representación legal del proyecto Cliff Hotel & Country Club. De esta manera, se unió al licenciado Miguel Torres Torres, quien anteriormente ha representado en controversias legales al desarrollador Carlos Román González, dueño de The Cliff Corp. y Grupo Caribe LLC, las dos entidades jurídicas demandadas. La otra parte demandada es Jorge Oliver Piñeiro, el arquitecto que, según el recurso, certificó que el proyecto cumplía con todas las disposiciones reglamentarias para cualificar para un permiso ministerial, es decir, que no estaba sujeto a la discreción de las autoridades correspondientes.

En su respuesta a la solicitud de desestimación, los licenciados Luis J. Sánchez Mercado y Miguel Sarriera Román, en representación de la parte demandante, argumentaron que la Ley Núm. 161 (Ley para la Reforma del Proceso de Permisos) “no requiere notificar a la OGPe, ni incluirla como parte indispensable”.

“Según surge del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, los requisitos para el injunction cuando lo solicitado es la revocación de una determinación final de la OGPe, son: a) que el solicitante sea una parte adversamente afectada; y b) que la determinación final de la agencia haya sido otorgada utilizando información incorrecta o falsa”, plantearon los abogados, quienes solicitaron al juez Johnny Reyes Villanueva que declare sin lugar la solicitud de desestimación.

El pasado 28 de febrero, la Oficina de Permisos municipal autorizó la construcción de un proyecto descrito como un condohotel de 86 villas o “townhouses” de tres dormitorios cada una, para un total de 258 habitaciones. También se permitió construir una casa club de dos niveles con una piscina –según los planos–, así como el pórtico de entrada a la hospedería.

En entrevista previa con este medio, Roldán Concepción y otros funcionarios del ayuntamiento habían planteado que, al contar con todos los endosos correspondientes por parte de agencias del gobierno central, la emisión del permiso por parte del municipio se tornaba de carácter ministerial.

Sin embargo, los dos permisos impugnados por la organización ambientalista Salva Aguadilla Inc. y la corporación Inversiones Vilmasor LLC datan de 2021. Específicamente, según explicó Miguel Sarriera, abogado de la parte demandante, se están objetando el permiso único incidental (PUI), emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y un permiso de construcción, que otorgó el municipio, que permitía desarrollar desde las calles que conectarían las villas hasta la infraestructura de tuberías.

La demanda presentada el 28 de febrero se fundamenta en siete causas de acción, entre ellas, que The Cliff sometió información falsa para evitar tener que someter una declaración de impacto ambiental, que se invade la “zona de amortiguamiento” que debe proteger el acantilado contiguo, incumplimientos con los estudios de suelo, la disposición del material extraído de la corteza terrestre fuera del área designada, la invasión de la franja de separación de la zona marítimo terrestre, la falta de acceso a vías públicas y el bloqueo del acceso público a la costa.

En entrevista telefónica previa con este medio, García Padilla rechazó de plano las alegaciones contenidas en la demanda y argumentó que la parte demandante cometió un error procesal al no incluir en el recurso a las agencias que “otorgaron permisos”. “El desarrollador tiene la razón. Si hubieran perfeccionado el recurso, que no lo hicieron al no incluir a las agencias, hubieran tenido la oportunidad de presentar la evidencia, si es que la tuvieran. (Es) evidencia que no puede existir, porque la alegación es falsa”, insistió.

En junio pasado, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó detener el proyecto condohotelero tras detectar fallas en el control de las aguas pluviales y de escorrentías, en violación de la Ley de Agua Limpia. En declaraciones a este medio el 8 de marzo, la EPA reiteró que la investigación continuaba y que The Cliff y Grupo Caribe no habían evidenciado el cumplimiento.

El Cliff Hotel & Country Club comparte la entrada con los predios que dan acceso al terreno sobre la cueva Las Golondrinas, en el barrio Borinquen de Aguadilla, sobre el cual la empresa Aguadilla Pier –también de Román González– construyó ilegalmente dos estructuras.