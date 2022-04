“Ella nunca abandonó a su bebé. Si ella hubiese abandonado a su bebé no hubiese estado en el lugar de los hechos. No la dejó sola, ella estaba allí”.

Eran justo las 11:22 a.m. cuando Elianni Bello Gelabert, quien enfrenta un cargo por negligencia por, según las autoridades, dejar a su bebé de tres meses desatendida en el patio de la residencia donde reside el padre de la pequeña, llegó a la sala 1102 del Tribunal de San Juan para enfrentar una vista de reducción de fianza.

Tan pronto Leudy Quezada vio ingresar a su amiga no pudo evitar comenzar a llorar. Por un instante, se bajó la mascarilla y con ambas palmas de sus manos secó sus mejillas.

Bello Gelabert llegó esposada de manos y pies y vestía un mameluco blanco sobre el uniforme oficial, como parte de las medidas de prevención contra el COVID-19 que mantiene el Departamento de Corrección. Lucía nerviosa y frágil. Los alguaciles la ayudaron a sentarse. “De la manera que la tenían allí no era que tenían que tenerla porque ella no es una criminal, ella no ha matado (a nadie)”, expresó Quezada al agregar la observó “demasiado” desmejorada.

Sostuvo que, al momento de lo ocurrido, su amiga no estaba trabajando y tampoco recibía ayuda gubernamental para el cuidado de su hija. “Es mamá sola, sin familia, es duro tener un hijo solo, sin apoyo de nadie”, dijo. Al ser abordada sobre la integración del padre en la vida de la menor, identificado como Yon Arias Lugo, respondió: “¿Dónde está? Yo no lo veo”.

Previo a que iniciara la vista, la joven, de 22 años, quien permanecía sumariada desde el viernes, tuvo que ser sacada de sala, ya que no se sentía bien física ni emocionalmente, confirmó luego su abogada María Soledad Sáez, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL). “No se siente bien de salud, está estresadísima con este procedimiento, no sabe dónde está su bebé, todo eso suma a que ella esté en el estado en que ustedes la vieron”, sostuvo.

Como parte de un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa, el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, redujo la fianza original impuesta de $50,000 a $1.00. La joven pasará ahora a estar bajo la custodia del Centro de la Mujer Dominicana que se encargará de buscarle un hogar y de que reciba los servicios médicos y sociales que necesita. Se asegurará, además, de que comparezca a sus citas con el tribunal.

“Luego de las conversaciones que tuvimos con las señoras abogadas de defensa hubo un plan que garantiza la presencia de la joven a los procedimientos y siendo eso así, nosotros entendemos que ella pueda estar en la libre comunidad mientras se ventilan los procesos en el tribunal”, señaló la fiscal Frances Ortiz Fernández, quien atendió el caso junto a Irisel Collazo.

“Aun cuando nosotros entendemos que se configuraron los elementos de un delito, que es el delito de negligencia al amparo de la Ley de Maltrato de Menores, nosotros entendemos que hay espacio para atender los asuntos de una manera tal vez un poco más holística”, agregó Ortiz Fernández.

A su salida de sala, Sáez insistió que, desde un principio, el Ministerio Público debió haber atendido el caso por la vía civil. Subrayó que la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246) provee mecanismos para atender la alegación de que la bebé estaba en riesgo que hizo el Departamento de Justicia. “Se hubiera podido hacer una intervención provisional de custodia, se puedo haber buscado un plan de servicio”, insistió Sáez.

La licenciada no entró en los méritos del caso, pero sostuvo que su clienta fue arrestada en el lugar de los hechos, que fue ella quien llamó a las autoridades y que se mantuvo en el lugar. Agregó que tanto el progenitor de la niña como la abuela paterna estaban en la residencia cuando Bello Gelabert llegó allí con la pequeña y estos “decidieron abandonar la casa”.

“Yo sí puedo decir que en el caso de Elianni se suman todos los prejuicios que se puedan sumar, es una mujer dominicana, joven, negra, pobre, está todo presente, todo presente”, señaló Sáez.

En medio de todo este proceso, Bello Gelabert, una inmigrante dominicana que llegó a Puerto Rico sin documentos en 2019, estaba también en proceso de ser desahuciada de la pequeña vivienda donde vivía alquilada, luego que la casera entablara una demanda en su contra porque debía $590 de renta.

Sáez insistió en que no se configuran los elementos del delito y que este caso se debe archivar.

Cambio de postura

Ambas fiscales defendieron la imposición de la fianza inicial y de cargos criminales. Sostuvieron que, entonces, el Ministerio Público no contaba con los elementos necesarios que garantizaran la comparecencia de Bello Gelabert a los procesos judiciales.

Abordadas sobre si procederían en contra del padre de la menor, que, según ha trascendido, no se ha querido hacer cargo de la menor, Ortiz Fernández se limitó a responder que, a pesar de que surge de la denuncia que la persona a cargo de la menor era la imputada, ello “no significa que no haya otros procesos investigativos que puedan involucrar a la otra figura”. “Pero, en cuanto al proceso criminal tuvimos que hacer el análisis detenido y la determinación que tomamos fue conforme a la prueba que nosotros tenemos”, sostuvo Ortiz Fernández.

Por ahora, confirmaron, no vislumbran citar a representantes del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda para ver si estos cumplieron con su responsabilidad de velar por la seguridad emocional y física de madre e hija, según estipulado en la orden de desahucio. “Eso no es parte de la prueba que estaría desfilando, por lo menos no lo vislumbramos”, respondió Ortiz Fernández.

La licenciada Sáez, sin embargo, difiere de la postura del Ministerio Público. Afirmó que debería ser parte de la prueba, ya que Bello Gelabert se vio en la obligación de recurrir a una medida tan “abrupta” para poder recibir ayuda.

“Hay visiones positivistas del derecho donde se entiende que lo único que hay que buscar son los elementos mínimos del delito y de una manera robótica decir: ‘aquí se dan estos elementos’, y hay una forma más orgánica de ver las cosas. La justicia, por lo general, nace solamente cuando las cosas se analizan de una manera más amplia y se consideran más elementos”, subrayó Sáez.

Hasta esta mañana, ningún representante de estas agencias se había comunicado con la imputada o su defensa legal, así como tampoco con el Centro para la Mujer Dominicana, confirmó Sáez.