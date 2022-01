Andrea Ojeda Cruz, presunta víctima del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, reiteró este miércoles ante la jueza Ana Cruz Vélez que no quiere declarar en el caso por violencia de género que se dilucida en el Tribunal de Caguas.

“Lo que voy a decir aquí, lo he dicho muchas veces. Yo siento que yo no he sido escuchada, que he sido presionada. En muchas reuniones, con las personas que se supone que me defiendan, no hemos tenido buena comunicación como se dice en la prensa, eso es una mentira”, señaló Ojeda Cruz.

La perjudicada compareció hoy a una vista en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, en la que se busca determinar si esta podrá testificar por circuito cerrado en el juicio contra el expúgil, entre otros asuntos.

“A mí me han humillado, a mí me han gritado, a mí me han tratado mal. El sistema me ha maltratado más que Juanma López”, insistió ante la jueza, quien intentó en varias ocasiones explicarle el proceso judicial.

La magistrada resaltó que busca cuidar la privacidad de la perjudicada y decretó un receso para que esta se reúna con los fiscales del caso antes de continuar con los procedimientos.

“Los fiscales tienen unas facultades y tienen unas preocupaciones que yo no voy a entrar en este momento... Hay situaciones que hay que verlas con calma”, señaló la jueza. “Yo creo en el espacio para que usted pueda hablar con los fiscales con calma, ponderar la situación, pero lo importante es que usted sepa que a todo el mundo aquí se escucha. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer justicia y que usted se sienta tranquila”.

López Rivera enfrenta siete cargos por violación a la Ley para la Prevención e Intervención de Violencia Doméstica, tras presuntamente agredir física y emocionalmente a su expareja.

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando la perjudicada publicó en sus redes sociales imágenes con moretones en el rostro, por los que responsabilizó al exboxeador.

“Quiero que estas historias (stories) las guarden y se hagan virales. Yo llevo mucho tiempo aguantando callada, y yo creo que si yo me considero una mujer real y una mujer que ayuda a otras mujeres, primero debo ayudarme a mí misma”, expresó Ojeda Cruz en un vídeo en Instagram.

“Yo dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante. Es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo. Cuando Juanma bebe alcohol se transforma en una persona que no es... Juanma a mí me ha dado muchas veces”, agregó en ese momento.

En diciembre, la jueza Cruz Vélez autorizó que López Rivera volviera a trabajar como entrenador personal luego de una petición sometida a través del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ). En ese momento, el ministerio público adelantó que solicitaría que el testimonio de Ojeda Cruz sea por circuito cerrado.

Esta tarde se llevaría a cabo la desinsaculación del jurado, procedimiento en el cual los candidatos al jurado se someten a un examen para determinar su capacidad para desempeñarse imparcialmente y libre de prejuicios.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.