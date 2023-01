El ex secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira Zayas, y Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, excontratista gubernamental e hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, encabezan la lista de testigos que el gobierno de Estados Unidos podrá presentar contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George.

Los nombres de ambos, así como el del secretario de Hacienda, Francisco Parés, y otros seis potenciales testigos fueron leídos durante la vista de selección del jurado celebrada, este lunes, como las personas que la fiscalía federal puede sentar a declarar.

La fiscalía federal acusó, en enero de 2021, a Díaz Colón de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación al “chat” de Telegram que llevó a su final a la administración de Ricardo Rosselló como gobernador en el verano de 2019.

Documentos presentados por la fiscalía federal revelan que la investigación criminal comenzó en febrero de 2019, previo a la divulgación del chat.

Como parte del proceso de depuración del jurado, el juez Francisco Besosa preguntó, a solicitud del abogado de defensa, Ricardo Castro Lang, si los potenciales miembros de jurado tenían posturas fuertes sobre algún partido político, conocían personalmente a alguna figura política, si habían leído el chat de Telegram que se filtró a la prensa y si habían participado de las manifestaciones del verano de 2019.

Las partes seleccionaron a seis mujeres y seis varones como el jurado a cargo de emitir un veredicto unánime. Ninguno de los que dijo haber leído el chat o participado de las manifestaciones contra Rosselló se quedó en la configuración final.

Díaz Colón trabajó hasta 2019 en la empresa de medios SBS Puerto Rico como productor del programa Nación Z de la emisora Z-93. Renunció tras coordinar una entrevista con Rosselló sin el conocimiento de la gerencia de la compañía en medio de las masivas protestas del verano del 2019.

Según la acusación federal, Díaz Colón solicitó dinero y contratos gubernamentales al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza (”Persona 4″ en el pliego). La fiscalía alega que Díaz Colón pidió el dinero para supuestamente ofrecérselo a Maldonado Nieves, quien es la “Persona 1″ en el pliego acusatorio.

Los cargos alegan que Díaz Colón, cuando todavía trabajaba en Mega TV, le pidió $300,000 a Maceira el 16 de julio de 2019 y luego los ofreció a Maldonado Nieves.

Supuestamente, la intención de Díaz Colón era usar ese dinero para evitar que Maldonado Nieves divulgara más mensajes del chat porque eran dañinos a la imagen de Rosselló y otros funcionarios de su administración.

Además, según documentos judiciales, el Ministerio Público cuenta con una grabación en la que se oye a Díaz Colón ofrecerle a Maicera los servicios de figuras televisivas, incluyendo a “La Comay” y su productor Antulio “Kobbo” Santarrosa, para difundir mensajes de apoyo al exgobernador luego que se revelara el contenido de cientos de páginas de un chat de Telegram, todo a cambio de decenas de miles de dólares.

Una orden del juez federal Francisco Besosa, en junio pasado, presentó un extracto de la transcripción de esa grabación:

Díaz Colón (DC): Sí, sí, sí. Si él acepta los $300,000 como me dijo. Yo te aseguro a ti que él va a decir... la va a parar porque él me lo dijo.

Fuente Humana Confidencial (FHC): [Suspiro] Entonces, si consigo lo último tú garantizas que añadimos a Kobbo a las voces. Esto, porque a lo mejor Kobbo puede ser otra línea, verdad, pa’ que no... pa’ que se vea -

DC: También puede ser a él, 250 pa’ coger 50 pa’ Kobbo y no tienes que conseguir 350(,000)

FHC: Mmm y ahí tú garantizas las dos cosas.

DC: Exactamente.

El pliego acusatorio indica que el pago de $300,000 nunca se realizó, y que la restitución de los contratos tampoco se concretó.

Por su parte, Santarrosa, mediante su personaje de “La Comay”, reaccionó en su programa en la emisora TeleOnce y aseguró que nunca ha cobrado, ni se ha prestado, para “payolear”, y que nadie en Puerto Rico tiene los derechos para utilizar el nombre de Santarrosa o de “La Comay” para propósitos comerciales.

“Si Sixto George, en algún momento, ha usado el nombre de Kobbo Santarrosa, es un embustero. Eso es la calumnia más grande del mundo entero”, expresó Santarrosa, a través del personaje.

Por su parte, Maldonado Nieves ha asegurado que no solicitó el dinero mencionado, sino que lo “trataron de sobornar”. “Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300,000 y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que ¡NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés”, afirmó.

Por su parte, Díaz Colón sostuvo que fue obligado por oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a hacer la oferta a Maldonado Nieves.

En una moción, Díaz Colón indicó que fue contratado por Rosselló el 13 de julio de 2019 para asistir a su administración en acciones de “control de daños” a su imagen ante la posibilidad de que se publicara más contenido del chat de Telegram.

En la misma moción señaló que cuando se reunió con Maceira tres días después, desconocía que ese funcionario ya había acudido al FBI tras conocer la alegada “amenaza” de Maldonado Nieves sobre publicar más mensajes del chat.

De acuerdo con la moción, Maceira grabó la conversación el 16 de julio de 2019 cuando “le pidió a Díaz Colón” que contactara a Maldonado Nieves “sobre el pago de $300,000″.

Asimismo, aseguró que diez días después, el 26 de julio de 2019, varios agentes del FBI llegaron hasta la residencia de Díaz Colón para ejecutar una orden de allanamiento a modo de obtener su teléfono celular.

“Sin embargo, los agentes no le informaron a Díaz Colón sobre la existencia de la orden de allanamiento, ni que era objeto de una investigación, al tiempo que consiguieron autorización de Díaz Colón para registrar el contenido de su teléfono, que podía asistirlos en su investigación y que querían entrevistarlo. Bajo ese pretexto, el FBI interrogó a Díaz Colón extensamente y pasaron varias horas tratando de convencerlo de que cursara una llamada a Persona 1 (Maldonado Nieves) para auscultar si estaría interesado en aceptar $300,000 a cambio de no publicar el chat”, apuntó la defensa del acusado.

“Aunque Díaz Colón no quería llamar a Persona 1 (Maldonado Nieves), ante la insistencia del FBI que lo acusó de que no quería hacer la llamada porque estaba ocultando algo, finalmente accedió a hacer la llamada, que fue grabada, mientras recibía instrucciones de los agentes sobre qué decir. En la llamada, Persona 1 indicó que nunca quiso dinero y que solo quería destruir al gobernador (Rosselló Nevares) y su administración por lo que le hicieron a su padre. Persona 1 no hizo alusión alguna, durante la llamada, de que Díaz Colón lo había contactado anteriormente para ofrecerle un pago de extorsión”, abundó.

Alegó que, de esa forma, el FBI “coaccionó” a Díaz Colón para hacer la llamada, el Ministerio Público utilizó dicha conversación grabada para obtener un pliego acusatorio de un gran jurado federal, además de usar la grabación como evidencia de que intentó hacer una oferta de extorsión.

“¡El FBI creó la oferta de extorsión cuando forzaron a Díaz Colón a hacer la llamada y a hacer la oferta! Si algo, la conversación grabada debió ser utilizada por el gobierno para no radicar cargos contra Díaz Colón, pues deja claro que nunca le hizo la oferta a la Persona 1 y porque, para el 26 de julio de 2019, el contenido del chat ya había sido publicado. Esta secuencia de eventos establece la conducta impropia del gobierno”, enfatizó el abogado de Díaz Colón.