Aparente percance de salud interrumpe el testimonio de Michèle Vasarely en el tribunal federal

“Tengo algo, no sé... Wow... No sé dónde estoy”, manifestó la mujer ante la jueza María Antongiorgi Jordán.

La coleccionista añadió que, entonces, Víctor Vasarely “me dijo si prefería pinturas en vez de dinero. Le dije que sí... Me daba dos pinturas al final de tres meses”.

Sin embargo, la mujer no describió esto como un pago, sino como regalos y muestras de agradecimiento por su asistencia. También manifestó que su relación con ambos artistas “era honesta, no materialística para nada”.

“Yo los amo. Ellos me necesitaban” , expresó. “Yo estaba muy orgullosa de que trabajara para ellos”.

“Estaban en modo de pánico”, comentó. “Un día me sorprendió que me llamaron para que fuera inmediatamente. Me dijeron que ‘tienes que correr todo’”.