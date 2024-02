Revelan millonario estimado de las obras de Víctor Vasarely ocupadas por el FBI en Puerto Rico

Se trata de Berthold Müller, dueño y gerente de la galería “Gimpel et Müller”, en París, quien fue designado por el Tribunal de Apelaciones en la capital francesa para intervenir en la disputa judicial que se ha extendido por varias décadas.

Obras de cuantioso valor

Mientras, Müller apuntó que el valor global de “los trabajos no encontrados puede ser estimado entre 4,870,000.00 euros y 5,577,764.33 euros”, lo que es equivalente a entre $5,281,953.59 y $6,049,890.75.

El experto explicó que, para determinar un valor estimado a las obras no encontradas, se dejó llevar por “los resultados de ventas públicas de obras comparables disponibles en páginas como Artprice o Artsy”, así como por los precios de Michele Vasarely y en “mi experiencia como dueño de galería”.

Algunas de las obras no encontradas, las piezas LES CATCHEURS, de 1945 y GESTALT LILA, de 1969, tuvieron el valor estimado más alto con $325,299 cada una, mientras que otras nueve obras fueron cotizadas, de manera individual, en $271,083.65.

Según Müller, “muchos de los trabajos declarados como que estaban en Puerto Rico no fueron encontrados”.

“Al parecer, algunas de estas obras han sido confiadas a Legacy International Art FZE y ya no se encuentran en Puerto Rico. Sin embargo, se pueden localizar”, sostuvo Müller.

“Sobre las otras (que no fueron enviadas a esa compañía y no fueron encontradas), sería recomendable hacer indagaciones adcionales en la casa de la señora Taburno (Michele Vasarely) y en sus lugares de almacenajes conocidos”, añadió.

Críticas sobre el proceso

“La casa (en San Juan donde también está la Fundación Michele Vasarely) no se parece en nada a una fundación dedicada a la promoción y difusión de la obra de Victor Vasarely. En particular, en la ubicación (de la casa) no había ningún letrero que mencionara la existencia de la Fundación, ni los horarios de apertura del presunto acceso al público”, acotó.