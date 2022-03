Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston revocó la desestimación ordenada por la jueza Aida Delgado Colón, de Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, de la demanda incoada por la ex Miss Universe 2006 Zuleyka Rivera Mendoza contra Kress Stores of Puerto Rico, Inc., por supuesto incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.

La opinión y orden, contenida en un documento de 21 páginas redactado ayer, martes, por los jueces Bruce Selya, William Kayatta, Jr., y Sandra Lynch, devolvió el caso ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico para continuar con el proceso legal y ordenó que los gastos y honorarios incurridos por Rivera Mendoza sean gravados a su favor.

Rivera Mendoza, representada por el licenciado Edwin Prado Galarza, demandó a Kress Stores of Puerto Rico y a Mark Berezdivin el 17 de julio de 2020 luego que la empresa y su principal oficial ejecutivo, supuestamente, fallaron en realizar los pagos por un acuerdo comercial firmado en agosto de 2009 que otorgó el uso exclusivo del nombre, imagen y semejanza y título de Miss Universe 2006 de Rivera Mendoza para una línea de ropa y fragancias. A cambio, Rivera Mendoza recibiría pagos anuales de $125,000.

El acuerdo original era por dos años, pero el mismo fue renovado hasta agosto de 2012 con pagos anuales modificados de $112,500. Acto seguido, el acuerdo fue renovado, nuevamente, hasta agosto de 2018 pero de manera verbal. No obstante, Rivera Mendoza sostiene que Kress no realizó el pago correspondiente al 2018 y que la empresa intentó renegociar el monto del pago, proceso que no prosperó. Tras servir a Kress con una factura de pagos atrasados y con una carta de cese y desista del uso del nombre, imagen y título de Rivera Mendoza, Kress realizó un pago parcial y anunció su intención de pagar el dinero restante mediante un plan de pagos.

Kress indicó, además, que ya no contaban con mercancía con el nombre de la ex Miss Universe en ninguna de sus tiendas, pero, en la demanda, Rivera Mendoza resaltó que la compañía continuó vendiendo su mercancía y que nunca accedió a un plan de pagos.

Pese a que Kress Stores of Puerto Rico reconoció la deuda monetaria con Rivera Mendoza, la empresa y Berezdivin sometieron mociones de desestimación porque, primero, al demandar a nivel federal, Rivera Mendoza violó una estipulación contractual que dispone que cualquier diferencia entre las partes debía dilucidarse primero en un Tribunal de Primera Instancia del sistema judicial de Puerto Rico.

Berezdivin, además, radicó una moción de desestimación alegando que no podía ser demandado en su carácter individual. La magistrada Delgado Colón acogió la desestimación de la empresa, en su opinión y orden del 12 de marzo de 2021, por entender que Rivera Mendoza violó el acuerdo demandando primero a nivel federal y no en un Tribunal de Primera Instancia. Delgado Colón no acogió la moción de Berezdivin por entender que era irrelevante al aceptar la moción de Kress of Puerto Rico.

No obstante, el panel del Apelativo en Boston acogió el segundo de los dos argumentos del documento sometido por Prado Galarza de que la decisión de Delgado Colón de que el caso debió comenzar en un Tribunal de Primera Instancia, según dispuesto por el contrato.

En esencia, el panel de jueces determinó que el lenguaje en que se redactó la cláusula para dilucidar ante los tribunales una diferencia entre las partes no obligaba a iniciar el proceso en un Tribunal de Primera Instancia, que solo autorizaba litigios en un foro designado y que no obligaba a las partes a utilizar ese foro en específico. Específicamente, los jueces resaltaron que “no se utilizaron términos o lenguaje que sugieran, de una manera justa, que se tiene que usar un foro exclusivamente”.

Por consiguiente, los jueces determinaron que el lenguaje de la cláusula para atender diferencias solo refleja el consentimiento de las partes de someterse a la jurisdicción de un foro en particular, pero no exclusivamente a un Tribunal de Primera Instancia. Por ende, “ese tipo de consentimiento limitado no excluye, por sus términos, la jurisdicción de otra corte o tribunal”.

“El Tribunal de Distrito erró al desestimar la demanda basado en la cláusula de selección de foro”, añadieron los jueces.

Por último, el panel añadió que al acoger la desestimación de Kress Stores, Delgado Colón también erró al desestimar el caso en su totalidad, pues también eliminó la demanda incoada contra Berezdivin. Por consiguiente, el panel también revocó la determinación de Delgado Colón de que la moción de desestimación de Berezdivin se convirtió en irrelevante al resolver a favor de la moción de Kress y que ahora debe analizarla en sus méritos.

Las tiendas Kress comenzaron a cerrar sus puertas en marzo de este año.