El juicio contra Jerome Garffer por violar una orden de protección fue aplazado para comenzar en una nueva fecha el próximo mes en lo que se dilucida un recurso presentado por su defensa en busca de una desestimación.

En una breve vista celebrada esta mañana en el Tribunal de Bayamón ante la jueza Janette Perea López, las partes acordaron la fecha del 8 de septiembre para atender el recurso presentado por la defensa y, de no prosperar, la fecha del del 27 de septiembre para comenzar el juicio.

La fiscal Bárbara Pérez Santos explicó que, aunque se esperaba comenzar el juicio hoy, “no se llevó a cabo toda vez que falta finiquitar el descubrimiento de prueba y demás. Y va a haber un proceso interlocutorio, toda vez que el 8 de septiembre hay una vista en virtud de la Regla 64(p) de procedimiento criminal presentada por la defensa”.

PUBLICIDAD

Explicó que dicha vista “corresponde a un planteamiento que hace la defensa respecto a que ellos entienden que hay ausencia total de prueba respecto a elementos del delito y/o conexión con el imputado”.

La fiscal comentó que no es inusual que en el primer día de señalamiento de juicio no comience el proceso, pues a menudo no se ha completado el descubrimiento de prueba o hay otros asuntos pendientes.

“En este caso en particular, indistintamente de que se hubiera finiquitado el descubrimiento de prueba, la defensa presentó una moción en virtud de la Regla 64 (p) (presentación de acusación o denuncia sin que se determinara causa probable por un magistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho) y se va a celebrar una vista a esos fines”, afirmó. “Es el mismo planteamiento que hicieron en la vista preliminar (que no hay prueba).

A Garffer se le acusa de haber violado una orden de protección que se emitió a favor de su expareja al presuntamente intentar contactarla a través de la red social Instagram.

El abogado de profesión, que estuvo presente en sala, enfrenta, además, otro proceso judicial paralelo y relacionado con este, en el tribunal de San Juan, en el que también se alega que violó una orden de protección emitida en su contra.

No obstante, Garffer salió airoso de otro proceso, también relacionado a estos, que había en su contra en el Tribunal de Bayamón, en el que se le acusaba de violencia doméstica contra su expareja. Ese proceso fue a vista preliminar y vista preliminar en alzada, y en ambas instancias se determinó no causa contra Garffer.

En cualquier caso, la fiscal Pérez aseguró que el ministerio público está listo para comenzar el juicio contra Garffer en el momento en que se determine.

El equipo de abogados de defensa de Garffer participó de la vista de manera virtual y no estuvo disponible en el tribunal para comentar luego de la vista.