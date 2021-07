El exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jerome Garffer, saldrá de la cárcel de Bayamón en la tarde de hoy, jueves, luego de que el tribunal le reinstaló una fianza de $50,000, que había prestado, por los cargos de violencia de género que se imputan en su contra.

Así lo adelantó su abogado de defensa, Mario Moczó, quien le indicó a la jueza Yazdel Ramos, del Tribunal de Bayamón, que su cliente renunciaba a la vista preliminar y acto seguido solicitó que se le reinstalara la fianza, a lo que el Ministerio Público no mostró reparos, por lo que la magistrada declaró un ha lugar.

“Va a salir. Realmente estaba preso, la estaba pasando mal, tenía condiciones de salud que atender. Si encontraban causa, técnicamente, se iba a quedar preso hasta que termináramos el caso, que uno no sabe cuánto va a tardar. Entonces, para que se dé un habeas corpus faltan cuatro meses y si no se da se puede quedar preso hasta un año o más”, explicó Moczó en entrevista con El Nuevo Día.

Garffer saldrá de prisión con grillete electrónico y estará en un lockdown 24/7, por orden de la jueza.

Cuestionado sobre el por qué de renunciar a la vista preliminar, Moczó respondió fue una estrategia para que su cliente pudiera regresar a su casa y así “tratar” unos padecimientos médicos y sostener unas consultas con sus doctores que, según el abogado, no se han desarrollado.

“Él tiene unos padecimientos de salud. [...] Este muchacho es abogado, nunca había estado expuesto a este proceso y la cárcel tiene un embate fuerte. No estaba comprometido de que se iba a morir, pero tiene que hacerse unos exámenes y tener unos seguimientos con sus doctores y demás, que en la cárcel no es lo mismo. Y no critico el sistema de la cárcel, yo sé que hay doctores que hacen sus esfuerzos, pero la cárcel es la cárcel”, expresó el licenciado.

Garffer, quien también fue director de finanzas del Partido Nuevo Progresista, enfrenta este pleito judicial por, supuestamente, haber violentado una orden de protección de su expareja al llamarla vía Messenger, la plataforma de mensajería de Facebook.

El exfuncionario fue arrestado por estos hechos el pasado 10 de mayo en un condominio de Hato Rey por oficiales de la Policía, quienes lo trasladaron al Tribunal de San Juan para diligenciar la orden de aprehensión. De hecho, este arresto es uno de varios que ha enfrentado Garffer, todos por querellas o denuncias en su contra relacionadas a violencia de género.

El señalamiento para el inicio del juicio contra Garffer se pautó para el próximo 18 de agosto, pero ese día se estipulará cómo se desarrollará el escogido de un jurado.

Moczó le adelantó a este medio que le recomendará a su cliente solicitar un juicio por jurado. “Si Dios permite, ese sería el consejo para mi cliente”, indicó.

El juicio, en su fondo, podría iniciar a finales de este año o el próximo, según Moczó.

“Hay un descubrimiento de prueba y trámites procesales del tribunal y, obviamente, tengo que revisar mi calendario. Hay que ver cómo corre la cosa”, puntualizó.