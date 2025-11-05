Opinión
5 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a la pareja de joven de 19 años para quien se activó una alerta Rosa

Roberto León López enfrenta cargos por violencia de género y violaciones a las leyes de Sustancias Controlas y Armas

5 de noviembre de 2025 - 6:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Martínez Ocasio desapareció el domingo y se activó una Alerta Rosa para dar con su paradero en la mañana del lunes. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Roberto León López, pareja de Wesleany Martínez Ocasio, reportada como desaparecida y para quien se activó una alerta Rosa el 2 de noviembre, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

Martínez Ocasio, de 19 años, fue localizada, en buen estado de salud, el 3 de noviembre en el sector La Vega en Cayey.

El teniente Luis López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó que la fiscal Alejandra Torres González, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Caguas, formuló contra León López cuatro cargos por violencia de género, y un cargo cada una por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

Colón Massó encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $251,000 que el imputado no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar se llevará a cabo el 18 de noviembre.

De acuerdo con la investigación de la Uniformada, León López, presuntamente, mantuvo un patrón de violencia doméstica mediante maltrato psicológico e intimidación contra Martínez Ocasio que se extendió desde junio hasta noviembre de 2025.

La Policía también reveló un supuesto incidente violento en el que León López agredió a Martínez Ocasio con un objeto cortante. Por estos hechos, el Tribunal de Humacao expidió una orden de protección a favor de Martínez Ocasio. Sin embargo, la orden no se había diligenciado porque la Policía desconocía la localización de León López.

Según Justicia, una vez Martínez Ocasio obtuvo la orden de protección, supuestamente abandonó la residencia de un familiar no especificado, lo que llevó a la requisitoria de persona desaparecida.

La agencia añadió que en medio de la gestión para atender la requisitoria, la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas encontró tanto a Martínez Ocasio como a León López en un lugar no especificado. La Policía, presuntamente, le ocupó a León López una cantidad no especificada de marihuana.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al787-792-6734 o787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

