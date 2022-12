Humacao - Medio día ha transcurrido desde que esta mañana se llamó el caso para vista preliminar contra José Fernando Cosculluela Suárez, nombre completo del reguetonero Cosculluela, y todavía no ha desfilado prueba.

El proceso judicial, que se celebra en la sala 205 ante la jueza Yumayra Serrano Murcelo del Tribunal de Humacao, estuvo plagado de múltiples argumentaciones de ambas partes, inicialmente, por no tener las denuncias enmendadas -que solo requería la corrección de un error de forma- y luego porque no daría la tarde para escuchar todo el testimonio de la víctima.

Además, fueron múltiples los recesos otorgados por la jueza para que tanto la defensa como el Ministerio Público se pusieran de acuerdo para “brindar soluciones y no problemas” en materia de fechas para ver el caso y de cómo presentarán la prueba.

Al momento de esta publicación, la jueza recesó los trabajos para la hora de almuerzo y se esperaba que al regreso, a las 2:40 p.m., iniciara el directo (interrogatorio) del Ministerio público a la testigo principal del caso y presunta víctima.

El exponente urbano enfrenta un total de 15 cargos que se desglosan en 13 relacionados a delitos de violencia de género y dos a violaciones a la Ley de Armas, todos relacionados a un esquema de violencia física y emocional que, presuntamente, ejecutó el imputado contra su exesposa Jennifer Fungenzi Jaques.

Las denuncias presentadas por la víctima, en total, fueron 16, pero una de ellas fue catalogada por el tribunal como un hecho que prescribió, por lo que solo se sostuvieron 15.

De acuerdo con las denuncias, el primer incidente señalado por la víctima data del 23 de marzo de 2019, mientras que el último o más reciente fue el 3 de abril de 2022.

La vista preliminar no es un juicio, sino que implica un procedimiento -relativo a casos donde se imputaron delitos grave- en el que se presenta evidencia, se hacen interrogatorios y contrainterrogatorios para determinar si existe causa probable para juicio contra la persona imputada. Dicha determinación recaerá exclusivamente sobre la jueza que presidirá el procedimiento.

A su llegada al tribunal, el artista se limitó a decir que espera que se haga justicia y destacó que su carrera musical ha estado detenida mientras enfrenta este proceso judicial.

Específicamente, Cosculluela enfrenta cinco cargos al Artículo 3.1 (maltrato); un cargo por el artículo 3.2(a) (maltrato agravado por irrumpir en la morada de una persona pese a existir una orden de protección); dos cargos por el Artículo 3.2(i) (maltrato agravado contra una mujer embarazada); cinco cargos por el Artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza), y dos cargos por violaciones a los artículos 6.09 (portación, posesión o uso ilegal de armas largas) y 6.14 (disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas.

La jueza les tomó juramento a cinco testigos que serán presentados por la fiscalía en este caso, uno de ellos es la hija de Fungenzi Jaques, que tiene 15 años de edad.

La defensa del reguetonero, compuesta por los abogados Carlos Aponte Nieves y Yanitsia Irizarry Méndez, volvió a solicitar esta mañana la desestimación del caso porque, supuestamente, desconocía los hechos que se le imputan a Cosculluela y porque, además, las denuncias no habían sido enmendadas, pero la jueza resolvió la controversia con la intención de ver el caso este miércoles.

El Ministerio Público en este caso está compuesto de los fiscales Miguel Hornero Colón, Rosa Molina Pérez y Alejandra Torres González.

La jueza dejó claro que no iba a permitir más atrasos y que, incluso, ofrecía los sábados como alternativa para ver el caso.

“Lo he hecho con otros casos y tengo la autorización de un juez administrador. Si me dicen que no hay fecha disponible, buscamos hacerlo un sábado. Los alguaciles y los funcionarios del tribunal en esta sala son testigos de que lo he hecho”, señaló.

En la sala estuvieron presentes la madre, hermano e hijo de Cosculluela, así como la madre y amigos de la presunta víctima.