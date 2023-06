La jueza del Tribunal de Caguas Mibari Rivera Sanfiorenzo encontró este miércoles causa para juicio contra Zulma Morales Sierra y el Hogar Huellas tras escuchar el testimonio de casi una decena de testigos, entre ellos los padres de dos adultas con discapacidades que fueron víctimas de alegado maltrato en este centro en Aguas Buenas entre el 2020 y 2021.

De los 13 cargos criminales que enfrentaba Morales Sierra y el Hogar Huellas, Rivera Sanfiorenzo halló causa en solo tres de ellos: maltrato a personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas discapacitadas y explotación financiera.

La lectura de acusación está pautada para el 27 de junio y el juicio para el 19 de julio. Morales Sierra prestó una fianza de $39,000, por lo que permanecerá libre bajo supervisión electrónica durante el proceso judicial.

Tras la celebración de cinco sesiones en la fase de vista preliminar, Rivera Sanfiorenzo escuchó el testimonio de los dos padres de Kimaira y Maribel, dos adultas con perlesía cerebral que permanecieron en el Hogar Huellas por siete meses, desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021.

Josefina Rubert, madre de las adultas con discapacidades, contó que, aunque no quería dejarlas, debía hacerlo pues debía recibir un tratamiento contra el cáncer en medio de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. Rubert indicó que mantenía comunicación con Morales Sierra mediante mensajes de WhatsApp en los que la enfermera de profesión y administradora del hogar le enviaba fotografías de sus hijas.

“El COVID-19 estaba y nosotros no podíamos verlas. Eso influyó mucho porque cuando logramos entrar a verlas, ya el daño estaba hecho. Lo que pudimos hacer fue llevarlas de regreso a casa en lo que realizábamos la denuncia. (El Departamento de) Justicia nos ayudó y lo hago porque hay muchos padres que tienen este tipo de pacientes, y veo que no les hacen justicia o a lo mejor no tienen la ayuda”, dijo, por su parte, José Cintrón, padre de Kimaira y Maribel.

Josefina Rubert y José Cintrón, padres de Kimaira y Maribel, testificaron sobre las condiciones en las que encontraron a sus hijas al finalmente poder verlas luego de siete meses. (Vanessa Serra Díaz)

Josefina y José pagaron un total de $18,900 ($2,700 mensuales) por los siete meses en los que sus hijas estuvieron en el hogar y consideran que sus hijas nunca recibieron los servicios prometidos.

“Estuve siete meses sin poder verlas. No las bañaban. Eso no es cuidarlas. (…) Mis hijas estaban abandonadas”, contó Rubert a preguntas de la defensa, representada por los licenciados José E. Díaz y José Rosselló.

“Cuando esas nenas vieron ese plato de comida, ellas me abrían la boca desde lejos. Tenían un hambre de tiempo. Estaban sedientas. (...) Ellas nunca en su vida habían tenido una úlcera”, alegó al tiempo que describió cómo se comportaron sus hijas al salir del establecimiento en abril de 2021.

Los padres indicaron que tuvieron que trasladar a una de sus hijas a un hospital para recibir tratamiento por una úlcera de gravedad y que, presuntamente, el personal del hogar nunca atendió. La fémina estuvo hospitalizada en el Hospital Regional de Bayamón por unos 16 días.

La doctora Mari Carmen Quiles, quien labora en la mencionada institución hospitalaria, declaró el jueves pasado que una de las hijas de Rubert tenía “úlceras abiertas, deshidratación severa, mostraba señales de desnutrición” y que lloraba y se quejaba constantemente.

El Ministerio Público también contó con el testimonio de Isabel Flores, la persona que cuidó de Kimaira y Maribel justo después de ser removidas del hogar. La mujer describió las terribles condiciones en las que se encontraban las hijas de Cintrón y Rubert.

“Tenía una úlcera bien fuerte. Se le veía el hueso a la nena. Estaban desnutridas. Josefina (madre) estaba destruida emocionalmente por la situación de su cáncer... (Con sus cuidados), comenzaron a reírse. Logré que comenzaran a comer de todo”, comentó Flores.

Además, ante preguntas de la defensa sobre si había recibido una compensación económica para declarar, Flores aseguró que estaba en la sala por “humanidad”.

Rivera Sanfiorenzo enmendó una de las denuncias de maltrato contra personas de edad avanzada para añadir a Rubert como parte de las presuntas víctimas.

“Buscábamos justicia y se está haciendo justicia. Se ha hecho un buen trbaajo y seguiremos viendo que va ocurriendo. Ha sido un proceso muy fuerte, y más para esta altura de nuestra vida”, apuntó Cintrón, de 70 años.

“Si vamos en alzada o no, lo vamos a evaluar mirando qué fue lo que paso para tomar esa decisión y consultarla con las partes”, agregó la fiscal Janice Maymí Camacho al salir de sala.