El magistrado federal Marshal D. Morgan acogió los argumentos de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico y ordenó la detención sin fianza de Basilio Matías Fajardo, uno de dos hombres que fueron acusados, el 16 de junio, en un segundo pliego acusatorio sustitutivo del caso de secuestro que desembocó en la muerte del adolescente Jesús Francisco Pérez Santos.

Matías Fajardo, un ciudadano de la República Dominicana con estatus de residente permanente en Puerto Rico desde el 2014, fue acusado, junto con Edwin Peña Valdez, con un cargo de conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante robo. La vista de detención contra Matías Fajardo se celebró en la tarde de hoy, martes.

Dicho cargo también fue radicado a Geofley Jomar Pérez, Luis Aulet Maldonado, Luis Cabán Nieves y Jopse Jomar Santos Mercado, los cuatro acusados originales por el secuestro de tres personas perpetrado el 30 de octubre de 2021 en el estacionamiento del restaurante El Hipopótamo ubicado en Río Piedras.

En esencia, Matías Fajardo, quien fue empleado del restaurante por siete años, y Peña Valdez fueron acusados de conspirar con los acusados originales para robar el comercio.

Bajo el pliego sustitutivo, Pérez, Maldonado, Cabán Nieves y Santos Mercado ahora enfrentan cargos por carjacking que culminó en la muerte de una persona, secuestro que culminó en la muerte de una persona, disparar un arma de fuego durante y/o en conexión con la comisión de un crimen violento y la nueva acusación de robo.

Morgan resaltó, en su decisión, que el gobierno no podía argumentar la revocación de libertad bajo fianza para Matías Fajardo bajo el inciso (f)(1) de la sección 3142 del Título 18 del Código de Estados Unidos. El inciso sostiene que se le puede negar la libertad bajo fianza a una persona acusada de un crimen violento, que cometió una ofensa que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua o de 10 años o más por un caso de drogas, entre otros.

No obstante, Morgan señaló que la fiscalía presentó evidencia suficiente como para justificar la revocación de libertad bajo fianza para Matías Fajardo bajo el inciso (f)(2), en el sentido de que, a juicio del tribunal, no existe ninguna condición, o combinación de condiciones, que garanticen la comparecencia del acusado, según se requiera.

Entre los factores que Morgan utilizó para tomar la decisión fue la revelación, por parte de la fiscal Linet Suárez, que tras recibir información de que Matías Fajardo estaba “involucrado en el negocio de identificaciones falsas”, agentes que ejecutaron una orden de registro y allanamiento en su residencia y vehículo encontraron una identificación falsa.

“No estoy alegando, en estos momentos, que Matías Fajardo era la persona que estaba vendiendo (identificaciones falsas) solo que, como mínimo, tenía acceso a una identificación falsa que mencionamos en la querella (information)”, sostuvo Suárez durante sus argumentos. Dicho documento de information solo está disponible para las partes involucradas, por lo que los medios de comunicación no tienen acceso a su contenido, en estos momentos.

“Conspiración para robar no activa los elementos contenidos en los incisos (f)(1) (de la Sección 3142). Por ende, el gobierno no puede solicitar la revocación de libertad bajo fianza bajo el argumento de que el acusado representa un riesgo para la comunidad. Sin embargo, el tribunal si consideró los elementos contenidos bajo (f)(2) de que un acusado puede representar un riesgo de fuga o que pueda obstruir la justicia. De acuerdo con la prueba desfilada (hasta el momento), no puedo decir que el tribunal confíe en que existan condiciones, o una combinación de condiciones, que garanticen su comparecencia, según requerida, o que no obstruirá la justicia”, añadió Morgan.

En primera instancia, Suárez argumentó que Matías Fajardo representaba un riesgo para la seguridad pública porque se unió a la conspiración desde el principio y porque proveyó información, como empleado, para perpetrar el robo del restaurante.

“El acusado también le admitió, a agentes del FBI, que tenía conocimiento de que el secuestro y robo ocurrirían dos semanas antes de que se llevara a cabo Inclusive, el acusado optó por trabajar en el día de los hechos y le proveyó a los demás acusados información actualizada y al momento de quiénes estaban entrando y saliendo. Al considerar estos hechos, Matías Fajardo representa un riesgo para la comunidad por su habilidad de planificar estos crímenes desde la distancia, además de que puso en riesgo las vidas de los comensales y demás empleados del restaurante al proveer la información”, enfatizó Suárez.

La fiscal reveló, además, que agentes del FBI también cuentan con testimonio de varios coacusados (cuyos nombres no fueron especificados) de que tras la radicación del primer pliego acusatorio y la ejecución de los primeros arrestos, Matías Fajardo estuvo en contacto con un coacusado, a quien le advirtió que las autoridades lo estaban buscando y que se mantuviera fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

Suárez luego clarificó, ante preguntas de la licenciada Rachel Brill, abogada de Matías Fajardo, que la persona con la que Matías Fajardo se comunicó, en ese momento, no había sido acusada y que cuando le dijo que no regresara a Puerto Rico, dicha persona se encontraba en los Estados Unidos.

Por su parte, Brill argumentó que el cargo de conspiración no se considera un crimen violento y, por ende, no cualificaría bajo el inciso (f)(1) de la Sección 3142. Resaltó, además, que la Fiscalía presentó sus argumentos como conclusiones y no como evidencia.

Morgan añadió que “el acusado trabajó en El Hipopótamo por siete años, y en ese tiempo se ganó la confianza de las personas con quien y para quienes trabajaba. Pero utilizó esa confianza en contra de estas personas, usó su posición para poner en marcha una serie de hechos espeluznantes y que terminaron con la muerte de un adolescente. Pero el hecho de que continuó trabajando mientras se investigaba el caso me da la impresión de que trataba no caer en el radar de los investigadores a modo de no ser acusado en la conspiración. Son interpretaciones basadas en los hechos que me han presentado”.

Según la denuncia inicial del FBI, en la noche del 30 de octubre, tres personas fueron vistas vestidas de negro mientras montaban al dueño de El Hipopótamo, a un joven de 22 años y a un adolescente de 16 años en dos vehículos.

Posteriormente, solicitaron el pago de una recompensa que terminó acordándose en $80,000. Pero, cuando la víctima de 22 años hablaba por teléfono con un familiar por orden de los secuestradores, vio cuando uno de los captores disparó un arma.

“Después del disparo del arma por uno de los individuos armados en la guagua blanca, la víctima 2 observó que la víctima 3 (Jesús Francisco Pérez) había sido impactado con una bala o un fragmento y empezó a sangrar”, agrega la denuncia federal.

Tras el pago, los individuos liberaron a dos de las víctimas y dejaron el cuerpo de Pérez Santos en los predios de una gasolinera en la PR-1, en Guaynabo.

Días después de que el FBI divulgara imágenes de cámaras de seguridad, se entregaron Aulet Maldonado y Cabán Nieves.

Pérez, el principal acusado del caso, estuvo prófugo por 38 días hasta que se entregó el 8 de diciembre pasado, mientras que Santos Mercado fue acusado cuatro meses después.