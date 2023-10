Bayamón - La vista de supresión de evidencia en el caso criminal contra Luis González Martínez, donde se solicita que no se admita la confesión que, presuntamente, este hizo en relación al asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero, en la Avenida Los Filtros, en Guaynabo, quedó pautada para mediados del mes de noviembre, ante argumentos presentados por la Fiscalía.

En la sala 602, ante el juez Rafael Villafañe Riera, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, se llevó a cabo esta mañana una vista de estatus del caso, donde se determinó, en base al juicio que está en proceso contra Keishla Pérez Bigio y William Avilés González, otros dos acusados del crimen, que el proceso judicial continuará los días 15 y 17 de noviembre.

Durante la vista de estatus, estuvo presente el acusado, quien ahora luce cabeza rapada y barba. Esposado de pies y manos, González Martínez –quien fue arrestado por las autoridades estatales el 26 de noviembre de 2019, en relación a estos hechos- entró a la sala judicial, pasadas las 9:00 a.m., vistiendo un uniforme de confinado color azul.

“Luis González Martínez, ¿Es usted?”, le preguntó el juez.

“Sí”, respondió.

En medio de los trabajos en el tribunal, la fiscal Carmen Ortiz Rodríguez explicó al juez que, los fiscales del caso contra González Martínez son los mismos que están asignados al juicio contra Pérez Bigio y Avilés González. En ambos casos, el Ministerio Público está representado por Ortiz Rodríguez, Iván Rivera Labrador y Gracielys Vega Bermúdez.

En “etapa crítica” juicio contra Pérez Bigio

El juicio contra Pérez Bigio y Avilés González se ha dilatado por una controversia de admisibilidad de evidencia con relación a la extracción que se hizo a uno de los celulares que, presuntamente, le pertenecía a González Martínez. De ese equipo, la Fiscalía busca utilizar unas fotografías y audios, explicó Ortiz Rodríguez a El Nuevo Día.

Sin embargo, la defensa en el caso hizo un planteamiento en cuanto a la pertinencia de esa evidencia que se quiere utilizar como parte del juicio. Referente a este asunto, este jueves se llevará a cabo una vista, donde se hará una determinación preliminar en cuanto a si la evidencia se utiliza o no como parte del juicio, mencionó la fiscal.

“Estamos en una etapa crítica del juicio (contra Pérez Bigio y Avilés González)”, agregó Ortiz Rodríguez, quien esbozó que el caso es “voluminoso y complejo”. “Estamos en la etapa final del caso y estamos bregando con una prueba compleja de evidencia digital y de una (Regla) 109 para la admisibilidad de una evidencia crítica en el caso”, dijo.

En el caso del juicio contra Pérez Bigio y Avilés González, según precisó, quedan pendientes “tres o cuatro testigos” por declarar. A la pregunta de este medio sobre si estarán sentando en el banquillo de los testigos a la hija mayor de Padilla Romero, respondió: “Esa es una determinación que nosotros vamos a tomando dependiendo de cómo vaya corriendo la prueba”.

Sin embargo, toda esta situación en el juicio contra Pérez Bigio y Avilés González ha trastocado, a su vez, el caso contra González Martínez, donde se tuvo que señalar nuevas fechas para la continuación de la vista de supresión de evidencia.

“Ellos (la defensa) están solicitando la supresión de la confesión que hizo Luis González Martínez (que presuntamente) fue contratado por Keishla… Eso se va a ver esos días (15 y 17 de noviembre) porque (González Martínez) no cumplió con su parte del acuerdo y el Ministerio Público lo va a procesar a él, igual que va a procesar a los otros dos”, dijo.

“Él (González Martínez) no tiene ya ningún acuerdo porque no cooperó en el juicio”, aseveró Ortiz Rodríguez, en referencia a que, el pasado 17 de abril, González Martínez no prestó testimonio en el juicio contra Pérez Bigio y Avilés González.

El fundamento de la defensa

Aunque en la vista de estatus el licenciado Yuseph Lamboy, representante legal de González Martínez, no estuvo presente en sala y se conectó a distancia, El Nuevo Día se comunicó con el abogado, quien explicó el fundamento de la defensa para solicitar la supresión de la confesión que hizo ante la Policía su representado.

“Estamos solicitando la supresión de la confesión. Tenemos en nuestra posición varias lecturas de advertencias legales donde él mencionó, en varias ocasiones, que no quería declarar y, de buenas a primeras, de manera sospechosa, de manera sorpresiva, apareció una confesión de los hechos”, mencionó Lamboy, a preguntas de este medio.

A esos fines, planteó que las declaraciones que la Policía le tomó a su cliente, en ese momento, es una que “no es confiable y es totalmente ilegal”. Agregó que, “existe prueba documental de que, en varias ocasiones, a mi cliente se le excarceló, sin ningún tipo de razón, para que él declarara sobre los hechos del caso de Hilda Padilla Romero”.

Destacó que la Fiscalía plantea que su representado voluntariamente habló de los hechos, pero omite que, en varias ocasiones, citaron a su cliente y este decidió no declarar. “Si decide no declarar, el Estado tiene un impedimento legal para seguir entrevistándolo y ese es el fundamento de nuestra moción (de supresión)”, dijo.

“Cuando él dice que no va a declarar, la Policía lo deja varias horas en una celda y nosotros estamos diciendo que el Estado, la Policía, le realizó una presión psicológica a mi cliente para cambiar su opinión en cuanto a la declaración. Esa estrategia utilizada por el Estado es una ilegal”, subrayó Lamboy, a preguntas de este medio.

En esa línea, el licenciado precisó que en la moción de supresión de evidencia se cuestiona la voluntariedad de su cliente de renunciar a su derecho a declarar. Añadió que la presión ejercida por el Estado para que su cliente declarara sobre los hechos es lo que hace que la declaración tomada sea una ilegal.

“Otro dato es que, al momento de leerle las advertencias de ley a mi cliente, él tenía una representación legal en otro caso, que no era este servidor, pero las veces que lo citaron para volverlo a presionar, para que declarara en este caso, y le leen las advertencias legales, lo hacen sin citar a su abogado de récord”, concluyó Lamboy.