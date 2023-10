La jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, falló este miércoles a favor del Ministerio Público en una controversia sobre la admisibilidad de evidencia relacionada con unos cinco celulares ocupados por la Policía en la residencia de Luis González Martínez, asesino confeso de la empresaria Hilda Padilla Romero.

En la continuación del juicio contra los acusados del asesinato, la hijastra de la víctima, Keishla Pérez Bigio, y William Avilés González, la defensa intentó que no se admitieran como evidencia los celulares, alegando, entre otras cosas, que la Policía no cumplió con la cadena de custodia y que los móviles no estaban bien identificados.

“Aquí la Policía no marcó la evidencia. Desde que se ocupó, en el allanamiento que se hizo en el hogar del señor Luis, la Policía se ha sentado aquí a testificar que no marcaron esos celulares de una forma que pudieran distinguirlos de cualquier otro celular”, dijo el licenciado, Jesús Miranda Díaz, uno de los representantes legales de Pérez Bigio.

Miranda Díaz comentó que “los celulares se pasaron de un lado para otro sin establecer una cadena de custodia adecuada”. El licenciado dijo que la Policía realizó un “manejo desastroso de la evidencia”.

“Entendemos que, en este caso, desde que surgió la evidencia, el manejo de la Policía, en mi opinión, fue perturbadora”, agregó.

Sin embargo, el fiscal Iván Rivera Labrador precisó que la Policía sí cumplió con la cadena de custodia y que así lo demostraron los agentes que testificaron en el caso como parte del proceso judicial. “No solamente hubo cadena de custodia, también hay características distintivas”, mencionó.

Luego de escuchar a las partes, Miranda Recio decretó un receso y, al cabo de unos 20 minutos, reanudó los trabajos, en la sala 605, para expresar su decisión. Basándose en el testimonio que brindaron cuatro agentes asignados al caso ante el tribunal, la jueza explicó cuál fue el manejo que le dio la Policía a los cinco teléfonos móviles.

Sostuvo que, incluso, hay fotografías de los celulares ocupados para garantizar, precisamente, que se trata de los mismos equipos. “Mostrando esas identificaciones, que son los celulares, a todos estos testigos, estos cuatro agentes, todos los identificaron como que fueron los que cada uno ocupó o los que cada uno recibió”, subrayó.

Con relación al contenido de los celulares, la jueza explicó que ninguno de los agentes manifestó haber encendido estos aparatos. “Entiendo que, para los fines de la cadena de custodia, el tribunal se da por satisfecho con relación a los cuatro celulares ocupados en registro de la casa de don Luis y el otro ocupado al momento de su arresto”, resolvió.

La controversia surgió en medio del interrogatorio directo a la agente de la Policía, Ignerí Negrón Rivera, quien trabaja bajo destaque en el Departamento de Justicia como examinadora forense digital de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos, y fue quien extrajo la información de los celulares e hizo la triangulación de llamadas.

Negrón Rivera dijo que, como parte de sus funciones, el 14 de octubre de 2019 se le entregaron cinco celulares para ser examinados. De los cinco celulares, según detalló, dos eran marca Samsung, dos LG y uno Vortex. Agregó que, tras hacer la debida extracción de información, devolvió los equipos a la Policía el 13 de noviembre de 2019.

La testigo no entró en el detalle del contenido de los celulares.

La triangulación de llamadas

Más temprano, cuando se reanudó la vista, la testigo había reiterado que se le entregaron cinco celulares para extraer datos y cuatro registros de llamadas para investigación y corroboración de información por el asesinato de Padilla Romero, que ocurrió el 30 de septiembre de 2019, en la avenida Los Filtros en Guaynabo.

Negrón Rivera dijo el martes que se le entregó “un registro de llamadas de Sprint que, por el número de teléfono, lo utilizaba el señor Luis; otro registro de llamadas de Claro, que era utilizado por el señor William (Avilés González); y dos registros de llamadas: de AT&T y TextNow, que eran utilizados por Keishla (Pérez Bigio)”.

También especificó que el número de teléfono de Sprint iniciaba con “902″, mientras que el de Claro comenzaba con “635″. En cambio, según mencionó, el de AT&T comenzaba con “222″ y el de TextNow, una aplicación gratuita que le asigna al usuario un número de teléfono para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.

Añadió que, como parte de su trabajo, se le solicitó que verificara el registro de llamadas para validar si hubo comunicación con unos números específicos y que se ubicara las antenas en el momento del asesinato de Padilla Romero para corroborar ubicación. Indicó que analizó las instancias en que se utilizaron los celulares el día de los hechos.

Las llamadas ocurridas el día del crimen

En una primera llamada, la testigo explicó que, el “902″ llamó al “256″ a las 4:46 p.m., del día del crimen, y la antena marcó que “estaba en la misma área de cobertura donde estaba la compañía de construcción”, entre las carreteras PR-177 y PR-174, donde, aseguró, “trabajaba Hilda, el papá de Keishla y creo que Keishla también”.

Agregó que, a las 5:11 p.m., se registró una llamada del “902″ al “256″, con una duración de cuatro minutos y 31 segundos, mientras que, a las 5:28 p.m., ocurrió otra comunicación telefónica, pero esta vez el “256″ llamó al “902″. En ambas instancias, según dijo, “es la misma antena, sigue estando el área de cobertura en la compañía”.

Posteriormente, a las 5:56 p.m., el “902″ se comunicó con el “256″, una interacción que la testigo marcó en su informe con un “dibujo rojo” que decía “asesinato y llamada”. “Esa llamada, con la información que se me entregó, es cuando Luis llama al “256″, que es el número de TextNow, indicando que la vuelta estaba hecha”, mencionó.

Precisamente, en la vista preliminar, González Martínez indicó que había llamado a Pérez Bigio para decirle que la “vuelta estaba hecha”. Según unas declaraciones que leyó la jueza, González Martínez dijo en la vista preliminar: “Rápido que estamos en la Martínez Nadal, yo cojo el celular y llamo a Keishla… para decirle que ya la vuelta que ella me mandó a hacer estaba hecha… El número empieza en 256″.

Cuando se le preguntó a la testigo dónde fue el área de cobertura de esa llamada del “902″ al “256″, precisó: “donde está (el dibujo del) telefonito, ahí fue el asesinato y aquí está la salida (del expreso Rafael) Martínez Nadal. (El área de cobertura) es desde el área más o menos del asesinato y cubre toda la Martínez Nadal”.

Luego de esta llamada, la testigo del Ministerio Público explicó que una antena registró otras dos comunicaciones entre ambos números telefónicos. En ambas instancias, según dijo, el “256″ llamó al “902″ a las 6:08 p.m., y 6:09 p.m., respectivamente, y las llamadas tuvieron una duración de entre 24 y 35 segundos.

Posterior a ello, Negrón Rivera subrayó que, a las 6:12 p.m., el “902″ llamó al “256″ y la llamada tuvo una duración de cuatro minutos y 13 segundos. Mientras, a las 6:30 p.m., un “939″ llamó al “902″, y el área de cobertura marcada “cubre la casa de Luis” González Martínez, en el barrio Caimito, de San Juan, según la testigo.

“Según la triangulación que usted hizo, ¿Dónde se ubica este teléfono del “902″ cerca de las 4:46 p.m. hasta las 6:30 p.m.?”, le preguntó la fiscal Gracielys Vega Bermúdez.

“Comienza en la misma área de cobertura de la compañía de construcción, pasa por el área de cobertura del asesinato de Hilda Padilla y llega a la misma área de cobertura de la casa de Luis”, respondió.

El día del asesinato de Padilla Romero, según la testigo, también hubo una interacción entre un “371″ y un “635″, que fue registrada por dos antenas. En ese sentido, Negrón Rivera explicó que, cuando dos antenas diferentes registran una comunicación es porque la llamada “está en movimiento… empezó en una antena y terminó en otra”.

Asimismo, hubo una llamada entre un “939″ y el “635″, según la testigo. En este caso, aseveró, el área de cobertura se ubicó en “Montehiedra, Caimito arriba”.

Se comunicaban con los mismos números

Al abundar en sus declaraciones sobre estas llamadas, la testigo agregó este miércoles que “hice una comparativa entre el “256″ y el “222″ para ver si se comunicaban con los mismos números… Había los mismos números en el “256″ y el “222″”, dijo Negrón Rivera, quien ha mencionado que ambos números telefónicos pertenecen a Pérez Bigio.

“Con esa información preparé una tabla en la computadora, en Excel”, agregó.

Considerando la información analizada, la testigo dijo que encontró que siete números telefónicos registrados en el “256″ coincidían con los que estaban en el “222″.

“Hubo un 41% de compatibilidad”, agregó la perito, quien además reveló que el “256 recibió 46 llamadas y llamó 28 veces al “902″. “El “256″ llamó con más frecuencia al “902″, comentó.

El juicio continúa el viernes a las 10:00 de la mañana.