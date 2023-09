Mayagüez - La defensa del suspendido alcalde de este municipio, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, no descartó hoy, jueves, llamar como testigos al gobernador Pedro Pierluisi, al igual que a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, en el caso por conspiración y malversación de fondos públicos que enfrenta el veterano político.

La postura de la defensa responde a la posibilidad de que el tribunal no acepte como conocimiento judicial 13 hechos que permanecen en controversia, algunos relacionados con la Resolución Conjunta 416, que fue vetada por Pierluisi y establece la devolución de $9.8 millones al Departamento de Salud.

Precisamente, Rodríguez Rodríguez y la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrade, están acusados de actuaciones irregulares que llevaron a la pérdida de esos $9.8 millones, destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez, como resultado de una investigación sobre el desempeño del alcalde en el municipio y de la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI).

La situación provocó hoy el aplazamiento –hasta el 2 y 6 de octubre– de la vista preliminar contra Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade, en un proceso que atiende el juez Héctor López Sánchez en el Centro Judicial de Mayagüez.

De acuerdo con el licenciado Harry Padilla, “la defensa presentó unos escritos para que el tribunal tomara conocimiento judicial de 58 hechos”. Sin embargo, el pasado 15 de agosto, luego de discutir el asunto, “solo se tomaron 45 (hechos) y se informaron al tribunal. Quedan 13″.

“Estoy pidiendo tomar conocimiento judicial de unas resoluciones conjuntas de la Cámara (de Representantes) y el Senado de Puerto Rico, que están aprobadas por la Cámara y el Senado. Si el tribunal no acepta el conocimiento judicial, lo mejor sería traer al presidente del Senado (Dalmau) y al presidente de la Cámara (Hernández)”, expresó.

Recalcó que “hay otro documento (de) que el señor gobernador (Pierluisi) vetó esa resolución. Pero, si el tribunal no toma conocimiento judicial, ¿quién puede probar? Pues tendría que hacer gestiones de traer a un funcionario del gobierno, que el mejor, el ideal, es el gobernador, porque fue quien la vetó”.

El abogado Harry Padilla representa al suspendido alcalde de Mayagüez. (Jorge A Ramirez Portela)

Igualmente, otro asunto en controversia está relacionado con varios documentos que, presuntamente, validan que “antes de que (se) acusara al señor alcalde, el Municipio de Mayagüez había recibido el dinero”, dijo el abogado.

“Eso yo lo quiero probar con unas cartas que hay, que yo las tengo y que tiene el Ministerio Público, donde el alcalde interino de Mayagüez (Jorge Ramos Ruiz) se las envió al fiscal a cargo del caso, al compañero que ya se fue”, manifestó.

Insistió en que “yo quiero probar eso con esos documentos y, si ellos (tribunal) no lo aceptan, pues tendría que traer al alcalde interino. Y la vista preliminar, que se supone sea un día, va a coger una semana. Lo que pasa es que creíamos que se iba a atender eso hoy, pero realmente creo que, con el problema que hubo (suspensión del fiscal) que no viene al caso hoy, pues eso no se atendió”.

Padilla se refirió al fiscal Miguel Colón Ortiz, quien estaba a cargo del caso y cuyo contrato fue cancelado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por una situación relacionada con el proceso judicial contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. En su lugar, estará el fiscal Emilio Arill García, en conjunto con Manuel Núñez Corrada.

“No creo que se haya afectado (el caso), porque las conversaciones que tuvimos fueron relacionadas a los 45 hechos adjudicativos anteriores. Yo esperaba que se resolvieran los hechos que quedaran, porque todo el mundo quiere ver la vista. Este es un caso que se tiene que ver”, destacó.

“ Si el tribunal declara sin lugar nuestro reclamo, va a haber como cinco o seis testigos, entre estos, los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador” ” Harry Padilla, abogado de defensa

Sobre la continuación de la vista preliminar, señalada ahora para el 2 de octubre, Padilla expuso que “todo dependerá del resultado de nuestro reclamo”.

“Si el tribunal declara con lugar nuestro reclamo, lo que va a quedar es un solo testigo. Si el tribunal declara sin lugar nuestro reclamo, va a haber como cinco o seis testigos, entre estos los presidentes de los cuerpos legislativos y el gobernador”, reiteró.

Para el abogado, “lo ideal son los presidentes de los cuerpos. Obviamente, puede ser también un secretario de la Cámara o un secretario del Senado, pero lo ideal son los actuales presidentes de los cuerpos, porque esa resolución conjunta se aprobó en este cuatrienio”.

Testigo “on-call”

De otra parte, el Ministerio Público dejó “on-call” a la testigo del caso, confirmó la fiscal Leticia Pabón, quien aseguró, a su vez, que el proceso “no se afecta por la salida del fiscal”.

“La testigo se dejó ‘on-call’, precisamente, por la salida del fiscal y retomamos cuando estemos listos para continuar la vista. No se le pidió tiempo al juez por la salida del fiscal. Se le pidió tiempo al juez para poder contestar las mociones y que, a su vez, el tribunal tenga oportunidad de determinar sobre ellas”, argumentó Pabón.

La abogada Ana María Strubbe Ramírez representa a Yahaira Valentín Andrade. (Jorge A Ramirez Portela)

Entretanto, Padilla no quiso opinar sobre la situación de la testigo, “porque es un área bien escabrosa, porque yo partía de la premisa, igual que el tribunal, que esa persona estaba por un área cerca, por ahí”.

“Creo que el más sorprendido fue el juez. La compañera (Ana María Strubbe Ramírez, abogada de Valentín Andrade) y yo quedamos sorprendidos, porque yo no sé dónde está (la testigo). No me atrevo a aventurar. Creo que fue una acción de mal juicio y no la trajeron”, opinó.

Por su parte, el suspendido ejecutivo mayagüezano se abstuvo de comentar sobre la suspensión de Colón Ortiz. No obstante, al preguntársele si hubo maltrato por parte del fiscal, Rodríguez Rodríguez respondió: “El que tenga oídos, que escuche, y el que tenga ojos, que vea”.