El juez Aldo González Quesada podrá decidir mañana el futuro del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, así como del ex rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, luego de que los fiscales especiales independientes (FEI) sometieron, este lunes, su caso penal por el supuesto mal manejo de $93,000 en la otorgación de las becas presidenciales.

La fiscal Zulma Fuster Troche presentó como último testigo del Ministerio Público a Ana Álvarez Castro, secretaria ejecutiva en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR, y quien tuvo a su cargo todo el trámite relacionado a la convocatoria y notificación de los seleccionados para las becas presidenciales.

Álvarez Castro relató, como supuesta irregularidad, que uno de los becados acudió a su oficina a solicitar el dinero de la beca el mismo día en que se aprobó. Dijo que típicamente el proceso de emitir el cheque puede demorar hasta un mes, pero el becado Carlos Pagán Cuebas lo obtuvo el mismo día en que el presidente Walker Ramos aprobó la subvención mediante el trámite interno, aunque la defensa presentó una justificación para ello.

“El mismo 5 de agosto se le entregó el cheque. Se recibió una instrucción… La Sra. Marisol Irizarry recibió una instrucción de la Oficina de Presidencia para que se desembolsara el cheque el mismo día”, contó Álvarez Castro en referencia a otra de las empleadas de la vicepresidencia de Asuntos Académicos.

El abogado de Walker Ramos, José Andreu Fuentes, destacó –de los documentos admitidos como evidencia– que Pagán tenía hasta el 1 de agosto para pagar la matrícula de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. “La prisa para sacar el cheque era esa: para que él no perdiera su puesto en Harvard”, comentó Andreu Fuentes, a lo que la testigo contestó que desconocía el motivo.

La testigo confirmó que el comité evaluador de las becas presidenciales había recomendado favorablemente becar a los candidatos Pagán Cuebas y Arturo Ríos Escribano, pero no así a Mónica Sánchez Sepúlveda por no haber sometido el formulario de solicitud y la declaración jurada al momento en que sostuvieron la reunión.

Los miembros del comité emitieron la recomendación a favor de Pagán Cuebas a pesar de que hicieron constar que su área de estudio, en Derecho, no estaba entre las prioridades de reclutamiento establecidas por Severino Valdez como rector del recinto.

En el caso de Sánchez Sepúlveda, la secretaria ejecutiva relató que el comité no recomendó su aprobación para la beca por no haber completado la solicitud. Posterior a esa decisión, la secretaria de la Oficina del Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, le entregó personalmente un sobre con la solicitud de beca de la candidata y sobrina del jefe del cuerpo rector. “Hubo unas llamadas solicitando una reunión para la Srta. Sánchez. De la junta de gobierno llamaron”, aseveró Álvarez Castro.

La arquitecta Sánchez Sepúlveda se reunió con la entonces vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho Feliciano, a principios de agosto. Después de la reunión, la doctora Camacho “me dice que haga la carta a favor de la Srta. Sánchez por la cantidad que ella había solicitado, de $23,200”.

A preguntas de la defensa, Álvarez Castro clarificó que también le pidieron preparar otras dos cartas a candidatos de otros recintos que entregaron tarde los documentos requeridos. Andreu logró que la testigo reconociera que Sánchez había entregado una carta de recomendación del entonces decano de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez, y del exrector Severino Valdez, así como su curriculum vitae.

Además, logró que admitiera que la beca a favor de Pagán Cuebas había sido aprobado unánimemente por el comité evaluador y recomendado al presidente. “El comité le recomendó al presidente que usara su discreción para dar la mayor cantidad de fondos posibles al Sr. Pagán. Esa recomendación fue por el alto costo de los estudios en Harvard”, resaltó Andreu Fuentes quien fue respondido con una afirmación positiva de la testigo del FEI.

De hecho, el abogado defensor enfatizó que su cliente le aprobó $40,000 al becado, en lugar de los $65,000 que había solicitado.

Por su parte, el abogado de Severino Valdez, Frank Torres Viada, logró que la testigo del FEI reconociera que a ella no le correspondía evaluar los méritos de los candidatos que Severino Valdez sometió para evaluación del presidente. “El doctor Severino cumplió con someter los candidatos a presidencia… Los méritos de esos candidatos a usted no le compete evaluarlos porque no era parte de sus funciones”, afirmó, para inmediatamente recibir la respuesta positiva de la testigo.