Una acusación enmendada emitida por un gran jurado federal en contra de 18 individuos, como resultado de una extensa investigación relacionada con una “organización criminal de familia” a gran escala, que se dedicaba a la importación y distribución de cocaína y marihuana, sacó a la luz un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Con el fin de disfrazar los ingresos procedentes del narcotráfico y hacerlos parecer como ganancias legítimas, la acusación alega que el presunto jefe de la ganga, identificado como José Julio Rodríguez Cumba, alias “Chambi”, se involucró en múltiples entidades empresariales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico.

“La acusación incluye varios cargos por lavado de dinero. Se alega que José Julio Rodríguez Cumba hizo esfuerzos para disfrazar las ganancias de los narcóticos como ganancias legítimas a través de varias entidades comerciales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico, que él supuestamente ganó”, dijo el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, durante una rueda de prensa el viernes, como parte del operativo “La Fundación”.

Brindando mayores detalles del esquema, Muldrow reveló que, en ocho meses, Rodríguez Cumba –quien se alega continuó dirigiendo las operaciones desde la cárcel federal después de haber sido arrestado en 2021– ganó supuestamente premios de la Lotería en siete ocasiones, para un total de $375,000.

El patrón de “premios” de la Lotería

A modo de ejemplo, dijo que el acusado “supuestamente se pegó dos veces” en la Lotería, el 24 de septiembre de 2020, por lo que ese día depositó dos premios por $35,000 y $40,000. De igual manera, el 16 de diciembre de 2020, depositó un premio de $10,000, mientras que, el 29 de diciembre de 2020, depositó otro por $15,000, según el jefe de la Fiscalía federal.

El patrón continuó el 26 de febrero de 2021, cuando depositó un premio de $10,000, así como otro de $50,000 para la fecha del 10 de marzo de 2021, precisó Muldrow. A estas cantidades se suma otro supuesto premio de $250,000, el cual fue depositado el 14 de mayo de 2021, destacó.

“Para lavar el dinero, los acusados abrieron cuentas bancarias personales y corporativas para administrar las finanzas tanto de sus negocios como de su operación de narcotráfico, estructuraron depósitos y retiros en efectivo, y así evadieron los requisitos de presentación de informes sobre transacciones financieras”, mencionó Muldrow.

En esa línea, destacó que “realizaron transferencias de cuentas bancarias personales a cuentas bancarias corporativas para disfrazar la fuente y la naturaleza de los fondos, y utilizaron sistemas de pago móvil para transferir ingresos de persona a persona y evitar la detección de las autoridades”.

El presunto líder de la ganga, José Julio Rodríguez Cumba, alias "Chambi", llegó escoltado vistiendo uniforme de confinado. (Alex Figueroa Cancel)

Utilizaban intermediarios para encontrar ganadores

El jefe de la Fiscalía federal confirmó que, para poder ejecutar el esquema, se valían de “intermediarios” que ayudaban a encontrar las personas que sí se habían pegado en la Lotería Tradicional de Puerto Rico. De esta forma, le hacían un acercamiento a la persona para comprar el billete agraciado por mayor dinero y entonces lo reportaban como si se hubieran sacado el premio.

“La persona que ganó de verdad el premio vende el ‘ticket’ (boleto), a través de ese ‘broker’ (intermediario) al traficante, y recibe un poquito más de lo que iba a recibir si fuera al gobierno. Entonces, tiene ese dinero en efectivo y nadie sabe que tiene ese dinero”, explicó.

Cuando El Nuevo Día le preguntó a Muldrow cómo la organización sabía que la persona había ganado un premio y si esto implica que hay un esquema de corrupción dentro de la Lotería, respondió: “No voy a entrar en detalle sobre los premios que él se ganó, pero es algo que pasa en todos sitios, es bien común, es una forma de legitimar el dinero con las ganancias”.

“Obviamente, el narco tiene que recibir información de quién ganó. Hay gente que está en el medio, que tiene los contactos, y se puede hacer eso, pero no voy a decir que son gente que trabaja para la Lotería. No estamos diciendo eso”, aseveró Muldrow, quien no entró en mayores detalles sobre los intermediarios y si ya han procesado personas por esta práctica. “No voy a entrar más en eso”, comentó.

En cuanto al acusado 12 del pliego, que es Emiliano Feliciano Hernández, un famoso comerciante de Hatillo, dueño de la corporación “Feliciano Landscaping & General Contractors” –que ha tenido contratos con varios municipios y agencias de gobierno por más de una década–, Muldrow dijo que “estaba usando su negocio para ayudar a Ruiz Cumba a tratar de invertir o usar las ganancias ilegales para tratar de legitimar el lavado de dinero”.

Emiliano Feliciano Hernández, contratista de varios municipios que fue arrestado por las autoridades federales. (Alex Figueroa Cancel)

Entidades empresariales en la acusación

La acusación enmendada, que consta de 52 páginas y fue difundida por las autoridades federales, detalla las empresas a las cuales supuestamente Rodríguez Cumba se involucró, incluyendo Chinchorro07, Corp, constituida en o alrededor del 30 de enero de 2013, que tenía su lugar principal de negocios en Mayagüez. Rodríguez Cumba sirvió como presidente y tesorero, según el documento.

Además, se menciona Cubarican Flavors, LLC, otra entidad constituida alrededor del 27 de noviembre de 2017, donde Rodríguez Cumba se desempeñó como presidente, añade la acusación. Igualmente, figura la entidad J.J.R. Multiservice, LLC, constituida para la fecha del 28 de abril de 2021, que tenía como lugar principal de negocios Isabela, y donde Rodríguez Cumba fungía como vicepresidente, según el documento.

Por último, la acusación menciona a J.J.R. Welding Marine, una corporación en Virginia, que fue incorporada alrededor del 8 de julio de 2021, donde Rodríguez Cumba era el único director de la sociedad.

El documento incluye una confiscación de más de $6 millones en activos, específicamente efectivo, bienes inmuebles y personales, así como armas de fuego. Para destacar la cantidad de efectivo que movía la ganga, Muldrow dijo que, el 9 de diciembre de 2021, se incautó $2.2 millones en el aeropuerto de Miami, en un vuelo de Nueva York, proveniente del acusado 5 en el pliego, identificado como Luis Roberto Alvarado Reyes, conocido como “El Viejo”.

Una organización criminal de familia

Rebecca González, directora en Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), explicó que se trata de una organización transnacional que se dedicaba a importar, transportar y distribuir cocaína en la isla y en la costa este de Estados Unidos.

Añadió que Rodríguez Cumba fue arrestado y procesado a nivel federal en 2021, junto a su hermano, Luis Enrique Crespo Cumba, conocido como “La L”, que permanece fugitivo.

“Ambos han continuado dirigiendo la organización: uno desde la cárcel federal y el otro como fugitivo de la justicia. Sus hermanas, Niurka Rodríguez Cumba y Martha Cardona Cumba, son parte de la acusación… Se trata de una familia dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”, abundó González en rueda de prensa.

En referencia a Rodríguez Cumba y Cardona Cumba, así como otros implicados, la acusación destaca que “los acusados aquí, a sabiendas, se combinaron, conspiraron y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para cometer delitos contra los Estados Unidos”.

Sobre la hermana Rodríguez Cumba, el documento detalla que “tras la detención del acusado José Julio Rodríguez Cumba cambió los permisos de construcción de una residencia” a su nombre “para impedir e interferir con los procedimientos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Entre las actividades ilegales de esta organización se incluye el trasiego de drogas entre Venezuela y República Dominicana por vía marítima, el uso del Servicio Postal de Estados Unidos y compañías privadas, y el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, que incluía la compra de embarcaciones, vehículos y propiedades inmobiliarias a través de terceros.

“El lavado de dinero tiene un impacto directo en nuestra economía”, puntualizó.