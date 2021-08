El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso judicial presentado por empresas que interesaban vender sistemas de purificación de aire para las escuelas públicas, al concluir que el pleito se había tornado académico luego que el Departamento de Educación desistiera de la compra.

El panel de jueces que evaluó la demanda señaló que los reclamos de los demandantes, las empresas K. Toro Garratón Inc. (KTG) y Advanced Healthcare Logistics Corp, y no eran de “carácter justiciable” dado que “ya no existe una controversia real que amerite el ejercicio de nuestras funciones judiciales”.

“En ausencia de disputa legítima alguna entre los aquí comparecientes, resulta improcedente emitir una expresión que no ha de incidir sobre sus derechos. Así pues, toda vez que se ha tornado académica la controversia traída a nuestra consideración, resulta forzoso desestimar el presente recurso por falta de jurisdicción”, lee la sentencia, emitida el 25 de agosto.

KTG y Advanced impugnaron en julio la adjudicación de la compra de 28,000 purificadores de aire a la empresa Camera Mundi, por un total de $36.4 millones. El 13 de agosto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) frenó el contrato por considerar que el mecanismo de compra excepcional utilizado por el Departamento de Educación y la Administración de Servicios Generales (ASG) fue deficiente y ordenó a las agencias realizar un proceso de compra nuevo.

Educación inició en mayo el proceso para adquirir 28,000 purificadores de aire para escuelas públicas y dependencias de la agencia, como parte de las medidas que se implementarían para minimizar los riesgos de contagio con coronavirus. La compra de los sistemas de purificación de aire se realizó al amparo de una declaración de estado de emergencia en las escuelas públicas, decretado por el gobernador Pedro Pierluisi en febrero, lo cual estableció un proceso expedito para la compra de bienes o contratación de servicios.

Tras la determinación de la JSF, Educación anunció que, por el momento, no daría paso a la compra del equipo. Las clases presenciales comenzaron en las escuelas públicas el 18 de agosto.

El Tribunal de Apelaciones acogió los argumentos esbozados por Educación y ASG en una moción de desestimación presentada a mediados de mes, al hacer hincapié en que las dependencias gubernamentales “desistieron de la compra de los purificadores de aire a tenor con la oferta de Camera Mundi, LLC. Así, al amparo de ello, afirmaron que el asunto de autos ya no era justiciable, por lo que, habiéndose tornado académico, procedía la desestimación del recurso”.

En una moción presentada la semana pasada, KTG y Advanced -que presentaron una propuesta conjunta ante Educación- señalaron ante el tribunal que la determinación de la JSF no ordenaba la cancelación por completo de la licitación ya iniciada y que se podía descartar a Camera Mundi y evaluar las propuestas de las otras 14 empresas participantes.

El Apelativo descartó este argumento.

“La adjudicación de la propuesta en controversia radica exclusivamente en la autoridad de la entidad contratante, por lo que este tribunal está impedido de seleccionar al proveedor agraciado”, indicó el tribunal.