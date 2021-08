El secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, defendió en la tarde del domingo la fallida compra de 28,000 purificadores de aire para las escuelas públicas y lamentó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) haya frenado la adquisición la semana pasada.

A la vez, el secretario interino señaló que, “en este momento”, la adquisición del equipo quedó en suspenso.

“No vamos a insistir en este proceso en este momento. Nos vamos a enfocar en lo que es importante en este momento, que es que las escuelas abran”, indicó Ramos Parés durante una conferencia de prensa en torno a la emergencia causada por el paso cercano de la ahora depresión tropical Grace.

Ramos Parés sostuvo que, contrario a lo señalado por el ente fiscal, no hubo “nada irregular” en el proceso que llevó a cabo la agencia para identificar un suplidor del equipo, mediante el cual se pretendía minimizar los riesgos de contagios con el coronavirus que causa del COVID-19. Educación adjudicó la compra a la empresa Camera Mundi, por el monto de $36.4 millones.

“No hay un interés en una compra en particular ni en un equipo particular de este servidor. Lamentablemente, estos equipos no van a estar para esta primera semana de clases”, expresó.

El jueves, la JSF rechazó el contrato que daría paso a la compra de los 28,000 purificadores de aire que serían ubicados en escuelas públicas y oficinas de Educación. El ente fiscal argumentó que el proceso de compra mediante el cual se seleccionó a la empresa Camera Mundi como proveedor único de los equipos fue uno deficiente, que falló en dar paso a la competencia del mercado.

El organismo fiscal requirió al Departamento de Educación que lance un nuevo proceso de compra, que esta vez garantice la transparencia, y que esté en cumplimiento con los procesos de licitación del gobierno.

El Departamento de Educación inició en mayo el proceso para adquirir 28,000 purificadores de airea para escuelas públicas y dependencias de la agencia al amparo de una orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en el sistema escolar público. Bajo esta orden ejecutiva, se estableció un proceso expedito para comprar equipos que exime a agencias de tener que cumplir con los rigurosos pasos y los términos que exigen otros mecanismos de licitación, como las subastas o las solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

Ramos Parés argumentó que los purificadores de aire que adquiriría la agencia cumplen con las especificaciones requeridas por Educación para usarse en salones de clases y manifestó que, más allá de la pandemia de COVID-19, el equipo podría haber ayudado a minimizar los riesgos de contagios con enfermedades como la influenza o el micoplasma.

“La Junta tomó la determinación de cerrar ese capítulo en este momento. Nosotros nos vamos a enfocar en abrir las escuelas”, sostuvo Ramos Parés.