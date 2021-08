La jueza Rubimar Miranda Rivera ordenó hoy, martes, una evaluación psiquiátrica por un médico del Estado que determinará si Kevin Anthony Soto Vázquez, imputado de asesinar a Sandra Bones Roque frente a sus dos hijos en un incidente registrado el 5 de julio en Guayam, es o no procesable.

Jesús Ramos Puca, abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que representa a Soto Vázquez, indicó a El Nuevo Día que sometió la moción para que se le realizara una evaluación psiquiátrica esta mañana. La magistrada fijó el 17 de agosto como la fecha en la que se llevará a cabo la evaluación, y el 24 del mes en curso celebrará la vista de procesabilidad a las 9:00 a.m. en la sala 307 del Tribunal de Guayama.

El letrado explicó que, pese a dos intentos de entrevistar a su cliente de manera virtual, no ha recibido su cooperación, por lo que no cuenta con la información necesaria para defender adecuadamente a Soto Vázquez, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, maltrato de menores, posesión de un arma de fuego y disparar un arma de fuego en un lugar público.

“Presentamos la moción porque tiene un historial (que) es casi parecido al caso de Andrea (Ruiz Costas). La jueza entendió que debe ser evaluado por un profesional. Hasta el momento hemos intentado entrevistarlo en dos ocasiones de manera virtual, debido a la situación con el COVID-19, y así tener la información, pero no ha respondido”, destacó Ramos Puca.

En el caso de Andrea Ruiz Costas, el imputado, Miguel Ángel Ocasio Santiago supuestamente confesó haberla asesinado y se negó a cooperar con los abogados de SAL tras expresar que no confiaba en ellos. Ocasio Santiago fue ingresado, en varias ocasiones, en el Centro Médico Correccional y pasó por una evaluación psiquiátrica tras la aprobación de una moción sometida por sus abogados porque se negó a hablar con las personas designadas para defenderlo.

Foto de fichaje de Kevin Soto Vázquez suministrada por el Negociado de la Policía.

Tras ser encontrado procesable el pasado 19 de julio, Ocasio Santiago solicitó que se le asignaran nuevos abogados de defensa. No obstante, el acusado se suicidó en la noche del 1 de agosto en su celda en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar del caso contra Soto Vázquez fue señalada para el 19 de julio, pero no se llevó a cabo luego que Ramos Puca indicó ante el tribunal que no estaba preparado porque no había logrado “conferenciar” con su cliente.

Ese día, Ramos Puca explicó que fue informado de que el imputado había estado hospitalizado y luego no pudo concertar una reunión “por los protocolos de la pandemia” para hablar con él.

Cuando la jueza cuestionó por qué no solicitó asistencia del tribunal para concertar la cita con su cliente en la cárcel de Bayamón, Ramos Puca explicó que la necesidad de hablar con el cliente se relacionaba con unos documentos que le entregó la familia este sábado.

Además, enfatizó que, por la naturaleza de la información, necesitaba hacer la reunión en presencia de un adulto de la familia de Soto Vázquez, quien tiene 18 años.

“Es para poder sustentar una defensa que tenemos en consideración y que estamos documentando”, dijo Ramos Puca en ese momento.

El juez Juan León, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, encontró causa para arresto contra Soto Vázquez el pasado 7 de julio en todos los cargos y le impuso una fianza global de $2.5 millones, la cual no prestó.

Soto Vázquez fue arrestado en la noche del 6 de julio en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín mientras intentaba abordar un vuelo con destino a la ciudad de Boston. El Negociado de la Policía indicó, tras el arresto, que Soto Vázquez, supuestamente, confesó haber asesinado a Bones Roque.

Según la investigación realizada por la Policía, Bones Roque recogió a Soto Vázquez, cerca de las 10:00 de la noche del 5 de julio en un restaurante de comida rápida en Arroyo. De ahí pasaron a la urbanización La Pradera en Guayama, donde surgió una discusión dentro del vehículo.

“Él (Soto Vázquez) se desmonta del vehículo, hace un disparo a la capota del automóvil Yaris que conducía Bones Roque y le dice que se baje. Cuando la víctima se bajó, Soto Vázquez procedió a dispararle hasta causarle la muerte”, explicó el coronel Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía, durante una conferencia de prensa celebrada el 7 de julio en la que se confirmó su captura y la radicación de cargos.

Tras dispararle a Bones Roque y abandonar a los hijos de la víctima que se encontraban dentro del vehículo al momento de ocurrir el crimen (una niña de un año y un niño de tres años), Soto Vázquez, quien es nieto del fenecido exsenador Antonio “El Chuchin” Soto Díaz, se marchó de la escena por un camino vecinal. En el proceso, el imputado lanzó el celular de la víctima al techo de una residencia cercana y también dispuso de un arma de fuego, la cual fue recuperada por la Policía.

Tanto la Uniformada como Justicia se encuentran en el proceso de recopilar datos y evidencia para la posible radicación de cargos contra la madre de Soto Vázquez por encubrimiento, pues López Figueroa resaltó que la mujer mintió al decir que no sabía dónde se encontraba su hijo y que también actuó para esconderlo de las autoridades.