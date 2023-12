El juez Rafael Taboas, del Tribunal de San Juan, determinó este jueves causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, en dos de los 24 cargos que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) le imputó a la legisladora.

Los cargos son relacionados específicamente con los Artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal, ambos por haber omitido información en el Informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) relacionada con los cargos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas hasta el 2021.

Ambos cargos fueron enmendados por el juez. “En esas dos (denuncias), como hemos indicado, se determina causa en el resto de los cargos se determina no causa”, dijo el juez.

Tampoco procedieron las denuncias contra la corporación Ocean Front Villas y Rita Molinelli Freytes, madre la representante.

La jornada inició a las 9:00 a.m., pero fue cerca del mediodía que se decretó el receso. En sala estuvieron simpatizantes del MVC, al igual que su compañero en el Senado, Rafael Bernabe.

Durante su argumentación final el licenciado José Andreu Fuentes, representante legal de Nogales Molinelli, sostuvo que el caso contra su clienta es “trágico”, tiene motivaciones políticas y “evidencia cómo se utilizan indebidamente las instituciones públicas” del país. Sostuvo que los señalamientos contra la representante surgieron de una querella presentada “por políticos activos afines al partido de gobierno” y no del descargo del deber ministerial del Departamento de Hacienda.

Según el tracto del caso, la pesquisa contra Nogales Molinelli inició a raíz de que el Departamento de Justicia recibiera tres querellas por parte de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, para finales del 2021.

“Eso (la radicación de la querella), su señoría, no es nada malo, para eso es la política…lo que es totalmente indebido es darle foro con otras instituciones a esas querellas que ya vienen mancilladas, que ya vienen podridas por unas intenciones que no son la de hacer justicia”, fue parte de la argumentación de Andreu Fuentes.

Asimismo, Andreu Fuentes insistió en que lo que prevalece entre Nogales Molinelli y su progenitora, referente a dos propiedades que aparecen a nombre de la representante, es un contrato de usufructo. Por lo tanto, quien está explotando los bienes inmuebles para los fines de alquiler y generar un ingreso es Molinelli Freytes, por lo que la legisladora no tiene derecho a nada con relación a los frutos que provee el bien.

“La Rama Judicial es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de evitar los atropellos y yo le pido que lo evite. Sometido, juez”, dijo en emocionado Andreu Fuentes.

En su turno de refutación, el fiscal especial Ramón Mendoza cuestionó los señalamientos hechos por Andreu Fuentes contra la institución del FEI.

“Me he quedado impactado, realmente impactado, con las expresiones de los compañeros abogados. Soltamos aquí una lágrima, luego de que hacemos imputaciones serias y despedazamos, no este cuerpo que esta aquí, no este fiscal, instituciones que velan por la democracia de este país, instituciones que velan por los derechos de los ciudadanos”, señaló Mendoza.

El FEI le solicitó al juez que se concentrará en la prueba presentada que incluye cheques, declaraciones juradas y los testimonios de tres peritos, dos de estos traídos por el Estado. “Estos dos peritos llegan a una conclusión… que aquí se presentaron planillas que son falsas y fraudelentas, conforme al Código de Rentas Internas. No hay que establecer cantidades”, expuso.

Por su parte, la fiscal Zulma Fuster abordó los cargos contra Nogales Molinelli relacionados con la omisión de información en el Informe de la OEG. Alegó que la intención de la legisladora, al no incluir en el documentos los cargos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas, era que el “gobierno no se entere de esa relación comercial”, ya que “resultaba beneficioso para ella”.

Nogales Molinelli fue presidenta y tesorera de la corporación hasta septiembre del 2021.

“Estamos imputando unas denuncias en relación a una evasión de impuestos, a la presentación de unas planillas falsas y fraudulentas bajo juramento en relación a estas tres partes imputadas, donde se utilizó esta corporación, donde se utilizó un patrón de omisión de ingresos en estos cinco años y quedó claramente establecido por la prueba que hemos presentado”, expuso Fuster en relación a las planillas presentadas entre el 2017 y el 2021.