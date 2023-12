Luego de saltar 14,000 pies de altura en paracaídas, la representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli confirmó este viernes que buscará revalidar en la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en las elecciones de 2024.

“Tenemos que lanzarnos y ocupar los espacios. Les invito que no solamente se lancen de paracaídas, sino que también se atrevan a lanzarse y ocupar esos espacios en el país. Vamos a continuar los trabajos que no han culminado con la misma valentía que nos caracteriza”, compartió la legisladora desde el aeropuerto regional de Arecibo.

La legisladora anunció su candidatura minutos después de lanzarse en paracaídas sobre el área de Arecibo, en un acto simbólico que busca promover la participación política y electoral.

La representante de MVC lanzó su candidatura desde los aires junto al grupo de paracaidistas de Skydive Puerto Rico. La caída en paracaídas fue transmitida en un live en su cuenta oficial de Facebook.

“Estamos ante la fuerte posibilidad de unas elecciones históricas en el 2024, pero para ello necesitamos que la gente deje el miedo a un lado y se tire. Bien saben que yo puedo dar testimonio de lo difícil que puede ser un cargo público cuando te tienes que enfrentar a sectores con malas intenciones y mucho poder. Pero aquí estoy y aquí estaré porque, como he dicho en tantas ocasiones, no me van a detener y no han podido socavar el apoyo de la gente a la labor que estamos haciendo en la legislatura y fuera de ella”, expresó la legisladora sobre el cargo que ha ocupado por los pasados tres años.

En lo que va de cuatrienio, la representante ha sido autora o coautora de 205 medidas-99 proyectos de ley (67 de su autoría), 66 resoluciones, 32 resoluciones conjuntas y 8 resoluciones concurrentes.

Entre sus principales propuestas, desglosó que presentará legislación para eliminar las alianzas público-privadas, investigar contratos de alianzas y recuperar los servicios públicos, legitimación activa ambiental, fortalecer el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ampliar áreas protegidas, entre otras.

Entre tanto, Nogales Molinelli enfrenta un proceso de vista en alzada por el caso que lleva la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) contra ella. La Opfei le imputa a la representante múltiples cargos por perjurio relacionados con haber omitido información en los informes presentados a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en un caso en el que también está imputada su madre Rita Molinelli Freytes y la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas.

La jueza Iraida Rodríguez encontró causa en solo dos de las 24 denuncias presentadas por la Opfei, aunque las enmendó. La vista de Regla 6 en alzada se reanudará el miércoles, 20 de diciembre.

Precisamente, este viernes comenzó el periodo de radicación de candidaturas, término que se extiende hasta el 2 de enero de 2024.