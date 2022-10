El juez Pedro Saldaña Rosado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró este jueves causa para juicio contra José Cartagena Martínez, quien enfrenta cargos por practicar la veterinaria sin tener licencia luego de llevar a cabo una intervención para atender una herida de la mascota de una mujer en su residencia.

“Durante la vista, el Ministerio Público pudo establecer la prueba para demostrar que hubo causa para celebrar juicio por violación al artículo 18 por ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico de forma ilegal, porque no está autorizado en ley para hacerlo”, indicó la fiscal Yarrely Sánchez Courtney al salir de la sala 404.

En relación al otro cargo que enfrentaba Cartagena Martínez por maltrato agravado a un animal (Artículo 6 de la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales 2008), el juez no encontró causa.

El juicio contra Cartagena Martínez fue señalado para el 10 de noviembre a las 9:00 a.m.

“Era lo que nosotros esperábamos. Desde el inicio, se alegaba un caso de maltrato, pero nuestro representante, en todo momento, trató de ayudar a la perrita. En el día de hoy, así lo probamos. El juez determinó que el caso de maltrato se cae. El cargo de practicar sin licencia está por determinarse. En la etapa de juicio, se va a probar si esa intervención fue conforme a derecho y si están los elementos de una práctica ilegal”, expresó, por su parte, el abogado de Cartagena Martínez, Eduardo Ortiz.

En la vista preliminar, que fue pospuesta desde el 16 de agosto, participaron como testigos principales la dueña de la mascota, Ermis Ocasio Velázquez, y el presidente de la Comisión contra el Intrusismo del Colegio de Médicos Veterinarios, el doctor Elvin Reyes Peña.

Se alega que Cartagena Martínez incurrió en intrusismo en la veterinaria, que es la práctica de ejercer una profesión y proveer servicios, como operaciones y eutanasia de animales, sin estar debidamente licenciado por el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Las autoridades también encontraron en el hogar de Cartagena Martínez animales muertos y medicamentos no autorizados luego que el sargento Julio Cantres, del Negociado de la Policía, ejecutó una orden de registro y allanamiento a finales de junio pasado.

“El perito (Reyes Peña) declaró que el acusado intervino de forma inadecuada. (...) El testimonio de la dueña del perrito es que ella observó, que sin haber sanitizado el área, coció a esta perrita e inyectó, sin haber estado autorizado por ley”, expresó la fiscal Sánchez Courtney al juez Saldaña Rosado antes de escuchar la determinación.

El doctor Reyes Peña inició su testimonio detallando la serie de licencias requeridas para realizar ciertas intervenciones veterinarias, tales como dar servicios ambulatorios, manejar materiales biológicos (vacunas, medicamentos y muestras, entre otros) y disponer de desperdicios biomédicos como jeringuillas o los cuerpos de animales que fallecieron.

“Para poder ejercer en Puerto Rico, se debe estar colegiado”, insistió Reyes Peña, quien fue identificado como testigo pericial al conocer en detalle la práctica veterinaria.

Reyes Peña narró que fue consultado por el sargento Cantres, quien comenzó la investigación contra Cartagena Martínez producto de una querella de maltrato radicada por la dueña del animal. Contó que Cantres acudió al médico veterinario porque “entendía que la mascota había sido atendida por una persona no cualificada”.

“Con la información de Cartagena, se corroboró con la administradora del Colegio que no estaba colegiado”, dijo el doctor Reyes Peña, quien cuenta con más de 30 años de experiencia.

El veterinario le hizo una evaluación a la mascota, en la que destacó que había sido intervenida de forma “inadecuada”. “Esta perrita tenía un fallo cardíaco. Eso me dice a mí que hay que tratarlo de manera diferente porque estás arriesgando el bienestar de la mascota”, comentó.

“Encontré una mascota con una lesión abierta en la pata delantera. Principalmente, suturada en un área y alrededor de un 90% de la circunferencia de la herida del codo estaba inflamada. El tejido no estaba en las mejores condiciones (deshidratado)”, detalló Reyes Peña sobre el cuerpo de la perra que evaluó luego del tratamiento que dio Cartagena Martínez.

Además, la fiscal Sánchez Courtney presentó como evidencia unas fotografías tomadas por el doctor Reyes Peña de la herida abierta de la perrita. " No tan sólo agravó la situación, sino que puso en riesgo el bienestar de la mascota”, dijo Reyes Peña.

Recalcó que la profesión de la veterinaria es regulada por el Departamento de Salud y por la Junta Examinadora bajo el Departamento de Estado.

Además, en la vista también participó una representante de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud (ORCPS) del Departamento de Salud que investigó si Cartagena Martínez estaba licenciado.

Sindy Reyes Santiago, como portavoz de la ORCPS, detalló que verificó el nombre del acusado, pero no encontró “nada” en el sistema.

“Busqué en mi computadora para verificar si había algo relacionado o si él había solicitado licencia a la Junta, pero no había nada. No solamente me dirigí a buscar como veterinario, sino que también si había de tecnólogo veterinario y técnico veterinario”, detalló Reyes Santiago.

Cartagena Martínez también enfrenta otro caso por alegado maltrato animal e intrusismo. La vista preliminar está pautada para el 24 de octubre.