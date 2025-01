Enfrascados en fuertes acusaciones los abogados de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González

Denuncian “estrategia de dilación”

En el documento, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, Díaz Olivo indicó que hizo los arreglos para viajar de España a Puerto Rico según lo solicitado por el tribunal y que estará presente porque el artista “no puede esperar más para poder cumplir con sus responsabilidades” y sus corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

Según la defensa de Daddy Yankee, lo solicitado por el abogado de las demandadas no se sostiene porque “lo único pertinente (en la vista) es establecer cumplimiento o no, y para ello no se requiere expediente, si no que (son) sus clientes quienes tienen esa información y/o pueden afirmar lo provisto o no”.