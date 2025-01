Las hermanas Mireddys y Ayeicha González contratan a Mariel Colón, la exabogada de “El Chapo” Guzmán, tras solicitar la renuncia de su defensa

“Hemos cumplido a cabalidad con nuestros cánones de ética profesional y no adeudamos servicio alguno por los honorarios pactados, quedando pendiente una deuda de honorarios de abogados a los aquí suscribientes”, expusieron los abogados en la moción a la que El Nuevo Día obtuvo acceso.

En el documento judicial se indicó sobre la contratación de Colón Miró y de Alonso Santiago. La cantante y licenciada puertorriqueña Colón Miró ganó notoriedad no solo por defender a Guzmán Loera, sino que también representó a su esposa, Emma Coronel y Jeffrey Epstein . Guzmán Loera cumple una condena federal de cadena perpetua por narcotráfico.

En la moción también se indicó que Colón Miró, quien cuenta con una licencia para practicar en el estado de Nueva York, solicitó permiso al tribunal para participar en los casos de las hermanas González mediante pro hac vice , un mecanismo utilizado en jurisdicciones con un sistema jurídico basado en decisiones de tribunales que le permite a un abogado que no tiene licencia en una jurisdicción a participar de un caso en dicha jurisdicción.

Al momento, Colón Miró se encuentra pendiente de recibir la autorización del tribunal, y en la moción se indicó que está al tanto de la celebración de una vista presencial pautada para el 14 de enero, desde las 10:00 a.m., en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan.

“La celebración de la vista de forma electrónica no afectaría de forma alguna los procesos, y así no tendríamos que solicitar la transferencia de ésta, permitiendo también que este abogado pueda intervenir en la misma” , argumentó la defensa.

¿Quién es Mariel La Abogada?

Controversia por el acceso a las corporaciones del artista

No obstante, el 26 de diciembre, tras celebrarse la primera reunión presencial, la defensa del artista acusó a las hermanas González de no acudir presencialmente al encuentro y de presentar trabas para no cumplir con lo ordenado por el tribunal.