Citan a vista presencial en el caso de Daddy Yankee por el acceso a sus corporaciones

La audiencia -que surge a raíz de las recientes controversias en el caso- será el próximo martes, 14 de enero a las 10:00 a.m. en la sala 904 del Tribunal de San Juan , de acuerdo al documento en poder de El Nuevo Día y el tracto en el foro judicial.

“Pero repetir una ‘afirmación falsa’ muchas veces no la convierte en verdad . A eso es lo que apuestan las codemandadas quienes desde el día número uno, han estado constantemente retando a este Tribunal, con sus desacatos e incumplimiento continuos”, agregaron.

Asimismo, la defensa del artista afirmó que la única víctima real, en hechos, ha sido Daddy Yankee “quien, a pesar de su paciencia, de comportarse como el caballero que es”, todavía no cuenta con documentación necesaria para responsablemente administrar sus dos entidades: el Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.