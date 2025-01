Daddy Yankee recibe el 2025 cantando y “bailando en la lluvia”

El artista urbano Daddy Yankee recibió el nuevo año cantando y “bailando en la lluvia”, lleno de optimismo y esperanzado en el proceso espiritual que vive, pese al pleito legal que enfrenta con su todavía esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González por los documentos y accesos digitales relacionados con las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., en el Tribunal de San Juan .

“El 2024 fue año de aprendizaje en donde choco con un carácter resiliente de mi persona que desconocía. Creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, me habla del crecimiento del cual estoy experimentando, y no pienso renunciar. Vivo agradecido de lo bueno y lo no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A TI que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente JESÚS sea el centro de tu VIDA. FELIZ 2025! Desde el campito en PR 🇵🇷 flow karaoke 😁, con familia y amigos, SEGUIMOS BAILANDO EN LA LLUVIA!”, expresó la estrella urbana que se retiró de los escenarios seculares en diciembre de 2023.