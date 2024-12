“Tenía problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, pero, ¿ustedes saben qué?, ante los ojos del mundo, yo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me faltaba lo más importante, Jesucristo en mi corazón”, dijo.