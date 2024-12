¿Por qué Daddy Yankee contrató a Carlos Díaz Olivo? El abogado revela la curiosa historia

Read this article in English.

Sin embargo, el letrado le contó a Alexandra Fuentes que durante la primera reunión con Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del artista, le contó que lo conocía desde que era niño. “Él me dice, ‘yo te conozco a ti hace tiempo’. Resulta que cuando yo corrí para alcalde de San Juan, mientras estaba en una de esas caminatas por el área donde él vivía, había unos muchachos jugando baloncesto y yo jugué (con ellos). Me acuerdo de ese momento” , narró el analista político. “ Entonces me dice: ‘yo era uno de los que estaba allí’. Pero entonces me dice ‘y te di un tapón’”.

En cuanto a la percepción que se llevó el público que pudo ver la vista a través de la televisión, Díaz Olivo mencionó que normalmente se presenta en la sala de los jueces con la pasión con la que lució ese día. “Muchas personas no me habían visto en la faceta como abogado y litigando. Sin embargo, fíjate, los estudiantes míos, y había algunos estudiantes allí en la vista, cuando me vieron me dijeron que era lo mismo que hacía en el salón de clases. En el salón de clase también bien dinámico y bien apasionado”, destacó el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. “Creo que, en realidad, cuando estoy argumentando, desarrollando algo, lo digo porque lo creo y soy apasionado. No habían visto en esa faceta, pero en realidad no es distinto a lo que hago en otros contextos”.