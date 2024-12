¿Qué es lo más reciente en el pleito legal entre Daddy Yankee y Mireddys González?

El pleito legal entre el cantante de música urbana Daddy Yankee , cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, y su esposa, la empresaria Mireddys González , continúa este domingo, cuando se espera que, tras una nueva orden emitida el sábado por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, Mireddys y su hermana, Ayeicha, entreguen los accesos a las cuentas electrónicas de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

El pasado viernes, 27 de diciembre, el equipo legal de Ayala Rodríguez, compuesto por Carlos E. Díaz Olivo , Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, radicó una moción urgente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar desacato, luego de que, tanto González como su hermana, no comparecieran a la primera reunión que se determinó como parte del acuerdo alcanzado en corte el pasado 19 de diciembre.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeicha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de ocho páginas.