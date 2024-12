Juez otorga a la esposa y cuñada de Daddy Yankee hasta el 31 de diciembre para entregar documentación relacionada a corporaciones

El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan , otorgó, este viernes a Mireddys González y su hermana, Ayeicha González, hasta el 31 de diciembre para entregar la totalidad de la documentación que acordaron con la defensa del artista urbano Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) como parte del pleito por el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc. , y Los Cangris, Inc.

Durante la vista para mostrar causa por la que Cuevas Ramos no debía conceder la moción radicada por los abogados de Ayala Rodríguez, Carlos Díaz Olivo y Anabelle Torres Colberg , para declarar a las hermanas González en desacato, la abogada Pilar Pérez Rojas acordó enviar, este viernes, las cartas firmadas en las que sus clientas renuncian al liderato de ambas corporaciones, al igual que las contraseñas para acceder a servicios electrónicos de las empresas . La vista virtual, pautada para comenzar a las 4:00 p.m., no arrancó sino hasta cerca de las 4:30 de la tarde.

Díaz Olivo argumentó que no basta que se dé acceso electrónico para acceder a algunas cuentas, sino que se le entregue a Ayala Rodríguez todo lo referente a las corporaciones, incluyendo a la contabilidad de las entidades, lo que, indicó, no ha ocurrido hasta el momento. “Necesitamos que se nos entregue todo”, precisó en la audiencia.

Asimismo, Torres Colberg mencionó que la información a la que ha tenido acceso el artista es la que ha obtenido mediante terceros, o personándose a la oficina, o que son documentos públicos que pueden conseguirse, incluso, en el Departamento de Estado . La letrada señaló, como ejemplo, que no han recibido el tracto de las regalías relacionada con la música de Ayala Rodríguez .

Ante los planteamientos de las partes, Cuevas Ramos solicitó a las partes que no se envíen cartas entre sí, sino que presenten mociones ante el tribunal para tener constancia del tracto del caso.

“No quiero pensar que nadie está obrando de mala fe”, sostuvo el juez superior al responder a los planteamientos de Pérez Rojas. “Hasta que no concluyamos, se le seguirán sumiendo controversias adicionales (al caso)“, admitió.

En la audiencia virtual no estuvieron conectados el artista, ni su esposa, ni su cuñada.

La moción presentada por el artista

En una moción urgente solicitando desacato, la defensa del artista revela que, contrario a lo ordenado por el tribunal, las hermanas González no comparecieron a la primera reunión que se determinó como parte del acuerdo alcanzado en corte el pasado 19 de diciembre.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de ocho páginas.