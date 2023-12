Roxana Sifre Maldonado, pareja del convicto alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, aseguró que tenía conocimiento de que su amiga y excompañera de trabajo en la Cámara de Representantes, Frances Acevedo Ceballos, le pagaba “dinero” a la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano.

Durante el cuarto día de juicio contra la exrepresentante y su esposo, Orlando Montes Rivera, Sifre Maldonado, quien incluso lloró en un momento dado, dijo que conocía a Charbonier Laureano porque trabajó con ella, incluyendo bajo el mecanismo de destaque, en 2017, con la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Un día Frances estaba haciendo una gestión en el Departamento de Hacienda y estaba molesta porque tenía una deuda alta debido a que tenía un salario alto. Ella me dijo que tenía ese salario para poderle dar a Tata (Charbonier) ese salario. Estaba triste y molesta porque estaba con esa deuda”, dijo Sifre Maldonado.

En la sala 4, del tribunal federal, en Hato Rey, ante la jueza Silvia Carreño Coll, dijo que estaba sorprendida al enterarse de lo que sucedía con la entonces empleada, que “pagaba sobornos a Charbonier”. Según la testigo, vio un supuesto pago de soborno a la exrepresentante. Charbonier Laureano fue su jefa desde 2017 hasta 2019.

Narró que fue un día de pago. “Frances y yo siempre íbamos al banco y a hacer diligencias. Una vez Frances colocó un sobre en la cartera de Charbonier”, dijo Sifre Maldonado, a preguntas de la fiscal Kathryn Fifield. “Creo que era dinero, porque era el día de pago y acudimos al banco”, destacó la testigo, ante la mirada perpleja de todos.

Cuando se le preguntó si había escuchado algo relacionado a esas supuestas comisiones, Sifre Maldonado dijo que “lo único que escuchó a Charbonier decirle a Frances fue ‘no te olvides de lo mío’”. A jucio de la testigo, Charbonier Laureano se refería a las alegadas comisiones ilegales porque fue un día de cobro.

Sifre Maldonado dijo que Acevedo Ceballos la llamó el 11 de julio de 2020 y que estaba histérica y nerviosa porque el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) había acudido a su casa. “Entiendo que sí (que acaba de ocurrir)”, mencionó.

Planteó que, luego de eso, llamó a una amiga, quien la buscó a su casa, y se trasladaron a una residencia hasta donde llegó supuestamente Charbonier Laureano, Acevedo Ceballos y la madre de está última. Dijo que después de eso fueron a la casa de un exempleado del exalcalde de Cataño, donde bebieron vino.

“Frances estaba preocupada, pero no tan preocupada”, agregó.

En medio del testimonio de Sifre Maldonado, la Fiscalía federal reveló un audio de una llamada entre Charbonier Laureano y su esposo. En esa grabación, se escuchó cómo Montes Rivera le cuestionó por trastocar su vida. Un poco después de eso, se escucha a Montes Rivera decir: “No es pa’ que cojas los chavitos esos y te vayas a viajar”.

Asimismo, Sifre Maldonado -que se casó con Delgado en 2013 y se divorciaron en el 2022, aunque ahora conviven- reconoció que consiguió los trabajos que tuvo porque las conexiones políticas del exalcalde. Dijo que meses después de haberse divorciado se reconciliaron porque “Félix cambió”. Con el exalcalde tiene un hijo.

Dijo que, antes del 2020, “sospechaba”, pero no sabía que su entonces esposo estaba envuelto en esquemas ilegales. “No”, respondió Sifre Maldonado cuando se le preguntó si sabía que se estaba beneficiando de esa actividad ilegal. Agregó que ella pagaba las cuentas, aunque a veces el exalcalde “me daba regalos caros”.

Cuando le preguntaron que si basado en lo que se sabe ahora considera que se benefició de la actividad ilegal, respondió: “Sí, me sentía traicionada. Me molesté mucho, no hablábamos mucho, él cambió, era imprudente y no era el mismo hombre”. “Eso que pasó cambió mi vida completamente y luego de varios meses nos divorciamos”, dijo.

La testigo dijo que estaba testificando porque “no le quedaba más remedio”.

Sobre su relación con el esposo de Charbonier Laureano, dijo que lo conocía.