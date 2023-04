La Fiscalía federal no buscará la pena de muerte por el asesinato a balazos del oficial del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) Michel O. Maceda, ocurrido en medio de una intervención en alta mar en la zona de Cabo Rojo en noviembre del año pasado.

Así lo informó el jefe de la Fiscalía federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa este miércoles.

“Aunque es un caso que podría conllevar la pena de muerte, el gobierno ya ha decidido que el caso no va a proceder como uno de pena de muerte, pero eso no quiere decir que este no es un caso bien importante para nosotros”, verbalizó Muldrow.

Las expresiones se dan luego de que un gran jurado emitió una acusación sustitutiva en la que se presentó un cargo de asesinato de un agente federal para promover el tráfico de drogas contra Osvaldo Hernández Camacho y Edgardo Luis Matos Santos, quienes ya enfrentaban cargos federales por narcotráfico.

Los hechos imputados ocurrieron en la mañana del 17 noviembre de 2022, cuando los acusados dispararon contra tres agentes federales de CBP desde una embarcación, lo que terminó con la muerte del agente Maceda.

De acuerdo con una denuncia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la balacera fue iniciada por un hombre identificado como Joseamid Vázquez Torres, quien también murió baleado. En el tiroteo también resultaron heridos los otros dos oficiales de CBP, que lograron contestar el ataque.

De otra parte, en la acusación por narcotráfico, que ya incluía a Nelson Rivera Suárez, se añadieron nuevos cargos por conspirar e introducir sustancias controladas a Estados Unidos. Igualmente se presentaron otros dos por posesión de drogas con la intención de distribuir.

Por los cargos de narcotráfico también se añadieron a la acusación a Xiomarie Marrero Álvarez y Yahaira Santos Castillo. Ambas fueron arrestadas en la mañana de hoy, miércoles, indicó Muldrow.

Contra Hernández Camacho y Marrero Álvarez se incluyó un cargo por lavado de dinero.

Asimismo, la acusación sustitutiva detalla una lista de pertenencias que deberán ser incautadas en caso de que los imputados sean hallados culpables. El listado incluye varios vehículos de motor, embarcaciones y dinero en efectivo.

Al momento, todos los acusados se encuentran en prisión mientras dure el proceso judicial.