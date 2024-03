Giancarlo González recurriría al Apelativo por vacante de representante de los clientes en la Junta de la AEE

“Nuestra contención es que aquí el Ombudsman no tiene discreción, (sino) que está haciendo un acto ministerial, porque no hay discreción para aplicar una norma que nadie ha definido. Es un claro abuso de derecho. La capacidad jurídica de una entidad de determinar que algo aplica o no sin definirlo, y sin haber dado participación a la persona afectada, no existe”, alegó.