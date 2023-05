Caguas.- Carmen E. Rodríguez Rivera, quien fue herida de bala por su pareja en un incidente de violencia machista en septiembre de 2022 en el barrio Cañaboncito, en Caguas, falleció el pasado 12 de mayo, luego de ocho meses de estar recluida en el Centro Médico a causa de las heridas.

Ante esta situación, el juez Edwin Flores Sellés del Tribunal de Caguas suspendió este martes la sentencia contra José M. Rivera Báez, quien ya había sido convicto por cargos de tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas, luego que el Ministerio Público presentara un nuevo cargo por feminicidio.

Rivera Báez disparó a su pareja múltiples en un incidente ocurrido el 10 de septiembre de 2022. La mujer sobrevivió al ataque, aunque estuvo en condición de cuidado y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente dos veces. La víctima nunca se recuperó de las heridas y falleció tras ocho meses de estar recluida en el hospital.

El pasado jueves, 25 de mayo, la fiscalía radicó un cargo por asesinato contra Rivera Báez. Debido a esto, la fiscal Inés Escobar solicitó al juez Flores Sellés que se archivara el cargo de tentativa de asesinato para evitar una doble exposición, un derecho constitucional de todo ciudadano a no ser castigado dos veces por el mismo delito, en el cargo por asesinato.

Ante esto, el representante legal del acusado, el licenciado Alejandro Cortés, aseveró que este nuevo cargo requeriría que se celebrara otra vista nueva para poder discutirlo a fondo.

“Vamos a dejarlo en suspenso [la sentencia] para que el abogado que va a coger el (caso de) asesinato sepa de qué se trata esto”, expresó Cortés adelantando que el equipo legal en ese momento solo atendía la tentativa y no podían defender al acusado por el cargo de asesinato.

Inicialmente a Rivera Báez se le fijó una fianza de $225,000 que no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón donde estuvo a la espera de su sentencia tras hacer una alegación de culpabilidad por los cargos iniciales. No obstante, su confesión no incluía un cargo de asesinato, pues la víctima no había fallecido cuando hizo su alegación. Ante esto, el hombre estará recibiendo asesoramiento por parte de sus representantes legales para determinar si extenderá su alegato al nuevo cargo.