El informe de autopsia de Alexa Negrón Luciano no presentó conclusiones de que su cuerpo tuviera alguna lesión o golpe por impacto de un perdigón de pintura.

Así lo informó hoy, lunes, la Fiscalía durante una audiencia ante la juez Aida Delgado en el Tribunal federal de Hato Rey, en el caso de los acusados por agresión contra Negrón Luciano, en un crimen de odio.

El caso no incluye cargos por el asesinato de la mujer trans.

“(El informe forense) no puede decir de forma concluyente que los moretones eran por perdigones de pintura”, indicó el fiscal federal José Contreras.

El asunto se discutió, nuevamente, como parte de la controversia sobre si los acusados debían permanecer detenidos sin fianza.

Los acusados son Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordany Rafael Laboy García y Christian Yamaurie Rivera Otero.

Un magistrado y el entonces juez de distrito Gustavo Gelpí, quien tenía el caso hasta que fue nombrado al Tribunal Apelativo en Boston, resolvieron que sí debían permanecer ingresados en prisión hasta el juicio.

Sin embargo, Boston revocó la determinación debido a que, equivocadamente, se consideró que uno de los acusados fue arrestado cuando intentaba escapar en el aeropuerto, lo que no ocurrió.

Al dejar sin efecto la orden de detención y determinar que el asunto se vuelva a ver en el Tribunal federal en San Juan, el Apelativo ordenó que, para efectos de fianza, se revise si se debe considerar como un crimen violento, ya que los cargos no involucran armas de fuego.

La jueza Delgado indicó en sala que ya tenía el análisis legal sobre si es un crimen violento o no, pero se reservó el fallo después de escuchar las partes.

Al fiscal Contreras le indicó que no le beneficiaba el testimonio de un perito que habla sobre la peligrosidad de las armas para disparar perdigones de pintura debido a que pueden causar grave daño corporal, ya que el informe no encontró evidencia concluyente de algún impacto.

El fiscal Contreras respondió señalando que, aunque no le hayan impactado, en el informe de autopsia sí había evidencia de que al menos lo intentaron porque en la ropa de la víctima había pintura de los perdigones.

“Vamos a pensar que no la impactaron, pero lo intentaron”, dijo Contreras.

“El hecho de que lo intentaron, los hacen tan peligrosos como si la hubieran impactado”, agregó. “Y alardearon en un vídeo de que lo hicieron. Solamente cuando tuvieron miedo de que los acusaran por el asesinato, buscaron borrar (el vídeo). Solo les importa ellos mismos”.

A preguntas de la jueza, Contreras indicó que la autopsia encontró que Negrón Luciano murió por impactos de bala, aproximadamente una hora después de haber sido agredida por los acusados.

Hasta el momento, no se ha acusado a alguien por asesinar a tiros a Negrón Luciano.

En agosto pasado, la fiscalía federal planteó que habría sido asesinada por el miembro de un punto de drogas que fue contactado por dos de los tres acusados de la agresión.

Esa moción añade que los tres se trasladaron “a su urbanización y dejaron a Lobos Ruiz en su casa. Laboy García y Rivera Otero entonces fueron al punto de drogas de una urbanización y hablaron con uno de sus miembros (‘Sospechoso A’)”.

“Laboy García y Rivera Otero le dijeron al Sospechoso A que le habían disparado a A.N.L. con una pistola de bolas de pintura y que lo filmaron en vídeo”, abundó la moción. “El Sospechoso A se fue al área para buscar a A.N.L. y matarla”.

El licenciado Ramón L. Garay, abogado de Laboy García, sostuvo que las circunstancias han cambiado porque ahora tienen descubrimiento de prueba para poder argumentar a favor de la libertad bajo fianza, aunque usualmente las vistas de detención ocurren antes.

Mientras, rechazó que haya algún riesgo de fuga porque los acusados no cuentan con los recursos económicos para radicarse fuera de la jurisdicción del tribunal federal ni existe evidencia de que hayan intentado hacerlo.

Por su parte, el fiscal Contreras argumentó que sí pueden ser un riesgo de fuga debido a que ahora sí saben que están acusados, contrario a su situación previo al arresto. También, planteó que representan un peligro para la comunidad.

“Fueron a donde una ciudadana privada, sin hogar, transgénero y por ninguna razón, la agredieron”, manifestó Contreras. “Eso presenta el estado mental. No les importa (la víctima). Solo por hostigarla es repugnante, pero entonces decidieron tratar de causarle daño corporal”.

“Entonces, sintiéndose de que era gracioso y digno de broma, lo colocaron en las redes sociales (el video). ¿Eso no es alguien peligroso? Alguien puede quedar ciego o tener un daño corporal que si se complica puede causar la muerte”, afirmó.

De igual manera, el fiscal aseguró que el crimen estuvo motivado por el hecho de que Negrón Luciano era una mujer trans y no por la alegación de que, supuestamente, intentó mirar a otra persona con un espejo en el baño de un restaurante de comida rápida, lo que resultó ser falso, pero el comentario ya se había tornado viral en las redes sociales.

“Lo sabemos por comentarios que hicieron ellos mismos”, mantuvo Contreras.

“¿Les hubiera resultado tan repugnante lo del restaurante si hubiera sido un hombre y no una mujer transgénero?”, cuestionó el fiscal. “¿Hubieran estado tan ofendidos? Ellos no son vigilantes que andaban combatiendo el crimen. Ellos no han buscado la lista de ofensores sexuales para sacarlos de su comunidad. Ellos la atacaron (a Negrón Luciano) por su identidad de género”.