La jueza federal Aida Delgado Colón pospuso para el 9 de mayo de 2022 la nueva vista de detención de Jordany Rafael Laboy García y Christian Yamaurie Rivera Otero, dos de los tres acusados de conspirar y cometer un crimen de odio contra Neulisa Negrón Luciano, conocida como Alexa, puesto que, por razones que no fueron explicadas, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) no llevó a Rivera Otero al Tribunal federal en Hato Rey para el proceso judicial que debió llevarse a cabo hoy, viernes.

Negrón Luciano luego fue asesinada el mismo día en que fue objeto del supuesto ataque de Laboy García, Rivera Otero y Anthony Lobos Ruiz con un marker o pistola de paintballs.

De acuerdo con un resumen de la orden de Delgado Colón en el docket del caso contra Laboy García, Rivera Otero no fue llevado a sala por oficiales del Servicio de Alguaciles. Tras una reunión con los abogados de defensa y la fiscalía federal, Delgado Colón escribió en el resumen de la orden (la orden como tal no está disponible en el docket, por el momento) que discutieron una nueva fecha para la vista debido a “nuevos desarrollos”.

No obstante, el resumen no detalla cuáles fueron los “nuevos desarrollos” que provocaron el señalamiento de una nueva fecha para la vista, ni la razón por la que Rivera Otero no estuvo presente en sala.

El tercer coacusado, Anthony Lobos Ruiz, pasó por una nueva vista de detención celebrada el 30 de noviembre de 2021, en la que se acordó que las partes someterían nueva documentación y récords ante la Oficina de Probatoria y Servicios Prejuicio, que luego emitiría un nuevo informe y recomendación. Aunque el nuevo informe fue entregado el 13 de diciembre de 2021, una moción solicitando una extensión de tiempo hasta el 14 de febrero de 2022 para recibir todo el descubrimiento de prueba de la fiscalía fue aprobada.

Sin embargo, en una vista de estatus celebrada el 2 de febrero del año en curso, la fiscalía informó que recibió un nuevo paquete de pruebas (récords telefónicos, mensajes publicados en Facebook y otro material recopilado por el Negociado Federal de Investigaciones, FBI) y que necesitaría más tiempo para analizar los documentos y entregarlos a la defensa. El pedido de tiempo adicional, tanto de la fiscalía como de los abogados de defensa, fueron aprobados por Delgado Colón.

Tras posponer la celebración de la vista de detención para Laboy García y Rivera Otero para el 9 de mayo, Delgado Colón también aprobó una moción de extensión de tiempo sometida, el 30 de marzo, por la defensa de Lobos Ruiz, por lo que ahora tendrá hasta el 15 de mayo para la radicación de mociones para eliminar parte o todos los reclamos para no recibir libertad supervisada en lo que se celebra el juicio, que está pautado para comenzar el 18 de julio de 2022.

Lobos Ruiz y Rivera Otero enfrentan cargos por conspiración para cometer un crimen de odio (cargo 1), por causar daño corporal a Alexa mediante el uso de un arma peligrosa transportada entre líneas estatales (cargo 2), y por obstrucción a la justicia (cargo 3). Laboy García, en cambio, fue acusado por los cargos 1 y 2.

De acuerdo con el pliego acusatorio, en o cerca del 24 de febrero de 2020, el trío de acusados viajaban en un Mazda Protegé en Toa Baja en busca de Negrón Luciano tras leer que había entrado a un baño de mujeres en un restaurante de comida rápida. Utilizando una foto de Negrón Luciano publicada en las redes sociales, la encontraron y comenzaron a insultarla.

Acto seguido, viajaron a un lugar no identificado para buscar un marker, o pistola de paintballs, regresaron al lugar donde encontraron a Negrón Luciano y comenzaron a dispararle, causándole daño corporal. Uno de los acusados grabó, al menos, un vídeo del ataque.

Luego de abandonar el lugar, Rivera Otero ordenó a Lobos Ruiz a borrar de su celular, al menos, una de las grabaciones del ataque y de los insultos que lanzaron contra Negrón Luciano.

Lobos Ruiz, Rivera Otero y Laboy García no están acusados por el asesinato de Negrón Luciano. El 24 de febrero de 2022, el agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Puerto Rico, Joseph González, indicó que la agencia sabe quién asesinó a Negrón Luciano, pero que no cuentan con la evidencia suficiente para procesar a la persona. El FBI también ofreció una recompensa de $25,000 para la persona que ofrezca información que lleva a la captura del responsable del asesinato.