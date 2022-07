Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Humacao descalificó este viernes a la exfiscal Janet Parra Mercado como abogada de defensa en un caso por asesinato en primer grado contra dos integrantes de la organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro, alias “Tuntún”, uno de los más buscados en dicha región.

La resolución del juez Martín Ramos Junquera, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, declara ha lugar una moción de la Fiscalía de Humacao -presentada el pasado 17 de junio- en la que solicitaba la descalificación de la licenciada como representante legal de Elizaul Lazú Abreu, alias “Eli”, y del bufete Prado Law Offices, que representaba a Julio Gómez Umpierre, alias “Yuyo”. Parra Mercado comenzó a laborar en el mencionado bufete el pasado 7 de junio.

La licenciada fue hasta el pasado 25 de mayo de abril la directora de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, donde estaba encargada de liderar -junto a la Policía- investigaciones que perseguían desarticular organizaciones criminales y lograr el arresto de gatilleros.

“Los cánones de ética exigen que no exista ventaja indebida y que haya sinceridad ante el tribunal. El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Humacao no tiene otra cosa que los mejores deseos de éxito para la compañera, porque reconocemos su labor cuando fue parte del Ministerio Público y la convicción con la que defendía a las víctimas. Esto (la solicitud de descalificación) no se trata ni de un asunto personalista ni de otra índole que no sea un asunto puramente jurídico”, expresó el fiscal del distrito de Humacao, Yamil Juarbe.

Según los hechos presentados ante la consideración del juez, Parra Mercado, quien estuvo en su antiguo puesto público por espacio de un año, tuvo el expediente del caso en cuestión durante cerca de 10 meses, desde que el 3 de marzo de 2021 la Fiscalía de Humacao mandó todos los detalles y evidencia al Departamento de Justicia.

“Este un caso de asesinato donde los imputados eran gatilleros y se dedicaban a matar personas en el bajo mundo, por situaciones de sustancias controladas. Esa es una de las organizaciones investigadas en el plan 100x35, sobre las cuales hubo discusiones constantes entre la Policía y la División de Crimen Organizado que dirigía hasta hace muy poco la compañera Parra”, señaló Juarbe en entrevista telefónica.

Además de Lazú Abreu y Gómez Umpierre, quienes enfrentan 12 delitos, este caso judicial tiene como imputados a José Antonio Lozada Ramos, alias “Pau”, y a Edwin Yamil Berríos Navarro, alias “Coco”, así como a Tuntún. Estos últimos dos aún no han sido capturados por las autoridades.

“Habida cuenta de tener información confidencial de los integrantes de cada organización, cómo funcionaban y los planes de trabajo. Ciertamente, lo consideramos como una ventaja indebida e información confidencial, posición en la que no están ninguno otro abogado en el país”, abundó el fiscal.

En su resolución, el juez Ramos Junquera subrayó que “hay una apariencia de conducta profesional impropia por parte de la licenciada Parra Mercado y un conflicto de intereses conforme al Canon 21 (Código de Ética Profesional), relacionado a los hechos del caso de epígrafe”.

Juarbe señaló que la vista preliminar del caso que estaba prevista para comenzar este viernes quedó reseñalada para una fecha posterior hasta que los imputados contraten a una nueva representación legal o hasta que la jueza Yalixa Carrasquillo les asigne uno.