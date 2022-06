La vista preliminar contra el ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado de Jesús, se suspendió en el Centro Judicial de San Juan, para dar tiempo a las partes a que sometan al juez Jimmy Sepúlveda sus argumentos sobre la jurisdicción de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en este caso, cuyos hechos ocurrieron cuando el imputado ya no ejercía ningún cargo público.

En lo que se atiende esa controversia la vista quedó suspendida hasta el 19 de septiembre ante el mismo juez superior de San Juan. Las partes tienen 20 días para presentar sus argumentos por escrito al Tribunal de Primera Instancia (TPI).

Maldonado de Jesús está imputado de los delitos de tentativa de fraude, falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados, intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales y falsedad ideológica, por su participación en marzo de 2020 en una transacción de $38 millones para venderle al gobierno de Puerto Rico pruebas para detectar COVID-19.

El abogado Alberto Rivera Ramos, quien junto a Mayra López Mulero representa a Maldonado de Jesús, ha insistido en que la Opfei perdió jurisdicción en este caso cuando al finalizar su pesquisa determinó no presentar cargos contra ninguno de los funcionarios públicos que figuraban como sospechosos en esta transacción.

“Lo que estamos planteando es que el FEI carece de autoridad para poder procesar a una persona particular que no ha sido vinculada a actividades ilícitas de funcionarios públicos”, abundó López Mulero al salir de sala. “Persuadimos al Tribunal de que es un asunto que requiere atención y análisis profundo porque indudablemente hay una serie de situaciones altamente irregulares que yo anticipo muy probablemente lleguen al Supremo”, agregó.

La defensa de Maldonado de Jesús había planteado el asunto jurisdiccional durante la vista de causa para arresto (Regla 6), pero la jueza Iraida Rodríguez Castro no lo acogió. También acudieron al Tribunal de Apelaciones, que no atendió el asunto por prematuro, y al Tribunal Supremo, que no expidió el certiorari. De manera que la controversia está ahora ante el TPI para que el juez Sepúlveda la atienda en sus méritos.

“El momento oportuno es ahora”, dijo López Mulero.

Los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza y Manuel Núñez Corrada afirman que tienen jurisdicción sobre el caso porque la adquirieron una vez se refirieron a la Opfei informes de hechos en los que sí estaban involucrados funcionarios públicos. Según los fiscales especiales, el resultado de esa investigación a fondo que ellos hicieron no le quitó la jurisdicción, al no encontrar prueba suficiente para procesar a los funcionarios involucrados, pero sí contra los individuos asociados con la venta.

“La Ley (Ley 2-1988) precisamente provee para ese tipo de escenario, así que no existe ninguna duda. Si, efectivamente, el legislador hubiera concebido, si hubiera pensado que el FEI no iba a tener jurisdicción sobre las personas (no funcionarios públicos) no creaba un Artículo específico para eso”, señaló Mendoza.

En el 2012, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley que creó la Opfei para añadir que el “Panel sobre el Fiscal Especial Independiente tendrá la prerrogativa de determinar si incluye la investigación y procesamiento del autor o coautor en cualesquiera de los delitos que se le imputen a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción”.

Mendoza y Núñez Corrada realizaron una investigación a fondo de un referido de la Cámara de Representantes y otro del Departamento de Justicia sobre la compra de pruebas serológicas a la compañía Apex General Contractors LLC en la que intervinieron varias agencias y funcionarios de gobierno. Concluida la pesquisa, los fiscales solo presentaron cargos contra dos individuos que no son servidores públicos.

El 4 de noviembre del año pasado los FEI presentaron cargos contra Maldonado de Jesús, quien como presunto abogado de Apex, promovió la compra de las pruebas a una administración de gobierno donde tenía contactos, y contra Aaron Vick, un empresario naviero que, según las denuncias, actuó en acuerdo con Maldonado de Jesús para que se concretara la venta de las pruebas al gobierno de Puerto Rico. Una investigación de El Nuevo Día reveló que el gobierno de Puerto Rico estaba pagando un sobreprecio por esas pruebas que distribuía una compañía australiana de dudosa reputación.

Maldonado de Jesús había sido director ejecutivo de la ATM, pero en febrero de 2019 renunció tras una controversia pública por haber dado prioridad al uso de una embarcación para que llevara suministros para una boda que se celebraría en Vieques, sobre los residentes que la necesitaban para regresar a su hogar en la Isla Nena.