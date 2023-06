El juez de distrito sénior Jay García Gregory decidirá, próximamente, si una demanda radicada en enero de este año por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia contra los tres fabricantes principales de insulina y tres de los proveedores de beneficios de farmacia (PBMs) más grandes del mundo será devuelta al Tribunal de Primera Instancia de San Juan o si se ventilará en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos entabló la demanda contra Eli Lilly and Company, Sanofi y Novo Nordisk, quienes, juntos, controlan sobre el 90 por ciento de la producción y distribución de insulina en el mundo, y contra los PBMs Express Scripts, CaremarkPCS Health y OptumRx, por presuntas prácticas engañosas que han encarecido, por décadas, el precio del medicamento utilizado por pacientes de diabetes Tipo 1 y Tipo 2 para controlar sus niveles de glucosa en la sangre.

El recurso, radicado el 17 de enero de 2023, exige el cese y desista de las supuestas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustamente, pagos por daños ocasionados y el desembolso de las ganancias obtenidas a través del presunto esquema ilegal.

El documento original, de 41 páginas, utiliza estudios y un informe del Senado de los Estados Unidos, publicado en el 2021, para detallar los presuntos esquemas y mecanismos utilizados por las tres farmacéuticas y las PBMs para mantener el costo de la insulina, una hormona que fue descubierta hace más de un siglo, en niveles astronómicos.

La empresa Express Scripts, mediante el bufete O’Neill & Borges, LLC., radicó el 17 de marzo del año en curso un aviso de traslado de la demanda al Tribunal federal en San Juan, esto luego que la compañía sometió, en el foro federal, la notificación de traslado. Los abogados indicaron que el traslado procedía por “ciertas disposiciones federales que permiten el traslado al foro federal de pleitos civiles sobre las cuales las cortes federales tienen jurisdicción original” y que están codificadas en el Título 28 del Código Anotado de los Estados Unidos, en las secciones 1332 y 1441(a) y (b).

Específicamente, la sección 1441 establece que “con la excepción de una provisión mediante un acto del Congreso (de los Estados Unidos), cualquier acción civil incoada en un tribunal estatal para la cual el Tribunal de Distrito de Estados Unidos tiene la jurisdicción original, puede ser trasladada por el o los demandados al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito y/o la división que cubre el lugar en donde la acción legal está pendiente”.

CaremarkPCS Health luego sometió, el mismo día, una notificación suplementaria de traslado a la esfera federal.

Tras la radicación del aviso y de la notificación en el tribunal federal, la jueza superior del Tribunal de San Juan, Valerie Concepción Cintrón, emitió, el 3 de abril de 2023, una sentencia en la que ordenó el archivo administrativo del caso y paralizó el pleito en la esfera estatal hasta tanto el Tribunal federal en Puerto Rico determine si la demanda se quedará en el foro federal o si devolverá el mismo al Tribunal de San Juan.

Por su parte, el Gobierno de Puerto Rico, mediante la Oficina de Asuntos Monopolísticos, radicó el 1 de mayo de 2023 una moción en la que solicitó que se devuelva el caso al foro estatal. En sus notificaciones de traslado, Express Scripts y CaremarkPCS Health argumentaron que el Gobierno de Puerto Rico busca reparos contra programas federales, lo que van en contra de los contratos que ambas empresas ostentan con diversas agencias del Gobierno de los Estados Unidos.

En otras palabras, las empresas sostienen que el traslado del caso procede porque al ser administradores de beneficios de farmacia para los programas federales TRICARE y FEHB, “actúan bajo (la jurisdicción de) oficiales federales”; que existe un nexo de causa y efecto entre sus acciones bajo la dirección de oficiales federales y los reclamos del gobierno; y que están protegidos bajo defensas de preferencia e inmunidad otorgada a contratistas del gobierno federal en base a sus obligaciones mediante los contratos con agencias federales.

No obstante, Justicia, mediante los abogados Andrés W. López, Linda Singer y Elizabeth Paige Boggs, argumentó que no existe base alguna para trasladar el caso porque el Gobierno de Puerto Rico no incluyó, expresamente, reclamos en su demanda relacionados con programas federales.

“El descargo de responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico es claro e inequívoco: descarga de responsabilidad a una subcategoría específica de reclamos federales relacionados solo con programas como Medicaid y Medicare y no es un descargue repetitivo y genérico que busca rechazar todo reclamo federal, sin distinción alguna”, lee la moción.

Justicia añadió que el caso incoado por el Gobierno de Puerto Rico fue radicado a nivel estatal y depende exclusivamente de leyes estatales, como la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley 77 de 1964).

“Puesto que no existe una base legal que apoye el traslado del caso, el Gobierno de Puerto Rico, respetuosamente, solicita al tribunal que el caso sea devuelto a la esfera estatal”, concluyó la moción.

Justicia luego sometió hoy, viernes, una réplica en apoyo a la moción para devolver el caso en la que añadió argumentos adicionales relacionados a memorandos sometidos por CaremarkPCS Health y Express Scripts en oposición a que el caso sea devuelto al Tribunal de San Juan.