El juez de distrito sénior, Jay A. García Gregory, ordenó hoy, miércoles, devolver al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la demanda radicada por el Gobierno de Puerto Rico, mediante la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, contra los tres principales fabricantes de insulina y a tres de los Proveedores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) más grandes.

Justicia radicó la demanda contra las farmacéuticas Eli Lilly and Company, Sanofi y Novo Nordisk, y contra las PBMs CaremarkPCS Health, Express Scripts y OptumRX, en enero de este año por presuntas prácticas engañosas que han encarecido, por décadas, el precio del medicamento utilizado por pacientes de diabetes Tipo 1 y Tipo 2 para controlar sus niveles de glucosa en la sangre.

El recurso, radicado el 17 de enero de 2023, exige el cese y desista de las supuestas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustamente, pagos por daños ocasionados y el desembolso de las ganancias obtenidas mediante las presuntas acciones que violan la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley 77 de 1964).

PUBLICIDAD

Aunque la demanda fue radicada en el Tribunal de San Juan, una de las PBMs, Express Scripts, sometió, el 17 de marzo, un recurso ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico en la que solicitó el traslado del pleito a la esfera federal. Pocos días después, CaremarkPCS Health también radicó una moción en apoyo al pedido de Express Scripts.

En términos simples, Express Scripts y CaremarkPCS Health invocaron el Artículo 28 del Código de Estados Unidos que recoge demandas radicadas contra oficiales o agencias federales. Puesto que ambas PBMs ostentan contratos de beneficios de farmacia con agencias federales como el Departamento de Estado federal, el Departamento de Defensa y con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entre otros, (mediante los planes FEHBA y TRICARE) las empresas resaltaron que la demanda se debía atender a nivel federal puesto que actúan bajo las órdenes de “oficiales federales” (mediante los contratos antes mencionados).

El estatuto, en esencia, permite “remover” (trasladar) un caso radicado, a nivel estatal, contra los Estados Unidos o contra una de sus agencias u oficiales “por, o en relación a, cualquier acto bajo el control de dicha agencia y/o agente”.

En su memorando y orden de cinco páginas, emitida hoy, miércoles, García Gregory rechazó el argumento de las PBMs de utilizar el estatuto de oficiales federales para que el caso se atendiera a nivel federal.

“Los demandados no pueden afirmar, razonablemente, que las acciones que llevaron a cabo con respecto a contratos no federales se hicieron ‘a nombre o en representación de un oficial de los Estados Unidos y bajo las responsabilidades de la oficina/agencia’. Por consiguiente, la remoción (devolución del caso al tribunal estatal) es justificada porque no hay ‘una conexión causal entre la conducta imputada y la alegada autoridad oficial’, como lo requiere el estatuto de remoción de oficiales federales”, resaltó García Gregory en el escrito.

PUBLICIDAD

El juez de distrito sénior, además, rechazó el argumento de “indivisibilidad” de Express Scripts al resaltar que “dado que en este caso no existen reclamos relacionados con programas federales, una decisión en este pleito no tendría impacto alguno en los precios de la insulina bajo ningún programa federal porque la indemnización sería estrictamente limitada a planes de salud no relacionados con el gobierno federal”.

“Por consiguiente, al remover (devolver) el caso, el tribunal estatal no tendría que atender situaciones relacionadas con los contratos federales de los demandados. Los demandados tampoco tendrían defensas federales puesto que los reclamos afirmados no involucran programas federales u actores (oficiales) federales. El que los demandados realicen negocios de una forma particular no significa que no puedan negociar de una manera diferente de emitirse una orden judicial. Además, este tribunal no fue convencido que dividir la labor que los demandados realizan para el gobierno federal del trabajo que hacen para sus clientes privados no es posible en este caso en particular”, enfatizó García Gregory.

El juez federal también basó su decisión en el hecho de que consideraciones de política favorecen la devolución del caso al tribunal estatal.