Juez federal ordena medidas de seguridad tras incidentes violentos en instituciones juveniles del Departamento de Corrección

El juez federal Francisco Besosa ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la implementación de medidas de seguridad adicionales para atender incidentes de violencia reportados recientemente en las instituciones juveniles.

La orden judicial emitida el lunes otorgó al DCR hasta el 9 de agosto para entregar un plan que precise “cómo remediará las preocupaciones de seguridad” de la monitora federal Kim Tandy.

En un informe entregado la semana pasada al Tribunal federal en San Juan, Tandy reportó múltiples incidentes violentos en los que varios jóvenes recibieron golpes y heridas, particularmente en la institución de Villalba.

“Esas preocupaciones escalaron después de una agresión violenta de un joven en esa institución (Villalba) durante la cual fue apuñalado, requiriendo hospitalización por más de una semana debido a la naturaleza grave de esas heridas”, indicó el juez de distrito senior en su orden.

“La monitora ha documentado una gran cantidad de otras agresiones menos graves, pero igualmente inquietantes, contra jóvenes y personal en las instalaciones de Villalba, así como una falta de control sobre el contrabando peligroso y la incapacidad de las instalaciones para manejar eficazmente a la población de las instalación de Villalba sin violencia, amenazas e intimidación, lo que ha dado lugar a que muchos jóvenes sean aislados o, incluso, hayan solicitado ser aislados”, agregó.

Besosa señaló, además, hallazgos como fallas en la operación de parte del personal de seguridad y la entrada de objetos usados como armas cortantes mediante contrabando, así como el incumplimiento con las fechas límite para la instalación e implementación de equipos de monitoreo como cámaras de seguridad y máquinas de resonancia de rastreo de cuerpo completo.

Lee aquí la orden emitida por el juez federal Francisco Besosa:

El informe de la monitora

El informe presentado por Tandy resalta que los jóvenes en la institución de Villalba “rutinariamente están expuestos, y tienen acceso a, “navajas, cuchillos y otros contrabandos”.

Asimismo, Tandy señaló que “se les permite crear y mantener una estructura de poder tipo ganga”, con “liderazgo negativo” y “uniones”, que resulta en amenazas a los “jóvenes más débiles”, además de amenazar y/o intimidar a algunos oficiales.

Tandy sostuvo que, como resultado, hay jóvenes que, por iniciativa propia o como medida de seguridad ordenada, permanecen en confinamiento solitario por temor a ser “cortados, mordidos o forzados a hacer algo que no quieren y que puede resultar en nuevos cargos y sentencias más extensas”.

La monitora federal recordó que, desde abril de este año, levantó los mismos planteamientos de seguridad, incluyendo información sobre un joven al que le tomaron 50 puntos de sutura en la cabeza, entre otros múltiples incidentes violentos, incluyendo tres en la institución de Ponce.

“Al final de junio de 2024, 11 de los 52 jóvenes en (la institución de) Villalba estaban en aislamiento, y un joven adicional llevaba en aislamiento voluntario por varios días”, resaltó Tandy en el informe.

En relación al joven hospitalizado mencionado en la orden de Besosa, la monitora indicó que fue atacado por cuatro personas ingresadas en máxima seguridad. Tandy añadió que el joven recibió “heridas graves” que implicó “100 puntos” de sutura” y que continúa recibiendo atención médica.

“Si bien el caso aún está bajo investigación, existen serias dudas sobre el personal esa noche en Villalba, y la falta de atender problemas previo al ataque”, manifestó Tandy, quien añadió que el otro joven que en febrero requirió 50 puntos de sutura recibió cortaduras en ambos lados de su rostro.

“En los dos incidentes, los agresores tuvieron acceso a navajas, incluyendo una cuchilla para cortar cajas de tres a cuatro pulgadas (de largo)”, destacó.

El informe revela que, en lo que va de este año, la Oficina de Investigación del Sistema Correccional (OISC) ha documentado incidentes relacionados al manejo de parte del personal de seguridad de la institución en Villalba.

Uno de los casos resaltó que un “oficial en Villalba permitió que un cuarto permaneciera abierto mientras tres jóvenes atacaban a otro y lo agredían. El oficial permaneció junto a la puerta sin intervenir”.

Lee aquí el informe de la monitor federal Kim Tandy:

Según el informe, el oficial indicó que “no tengo nada con qué defenderme. Entras en la habitación, me encierran y me cortan. No tienes nada que garantice tu seguridad”.

“El oficial dijo que no se aseguró de que la puerta estuviera cerrada porque: ‘puedes bloquearla, pero los jóvenes se amotinarán si la cierras”, agregó. No se atrevió “a intervenir con ellos, (debido a) la posibilidad de que tienen cuchillos y lo encerrarían en la habitación”, apuntó el informe. “El oficial también salió del módulo para usar el baño sin autorización”.

En otro incidente, un oficial dejó el módulo para darle un descanso de 15 minutos a otro, tiempo en el que los jóvenes se congregaron en un baño para amenazar a otro.

Entre los casos en los que oficiales dijeron haber visto cuchillos u otros objetos cortantes, la OISC también documentó que un joven intentó lanzar una cuchilla para cortar cajas, bajo la puerta de un módulo a jóvenes en otro módulo, mientras que un oficial lo notó y se paró sobre la navaja para evitar que la tomaran, “pero fue amenazado, agarrado y forzado a salirse”.

“El joven agarró la navaja y corrió hacia el baño. El arma no fue recuperada. El oficial sostuvo lesiones menores”, añadió Tandy en su informe que reseñó otros casos de agresiones en las que jóvenes recibieron hematomas y heridas.

Aumentos en eventos de aislamiento

Tandy detalló que en los primeros seis meses de 2024 se registraron 30 eventos de aislamiento como medidas transcicionales. De este total, seis fueron en Ponce, y el resto, en Villalba.

“Además, 14 eventos de aislamiento fueron anotados como voluntarios”, mientras que otros seis fueron colocados bajo “supervisión preventiva” y otra cantidad no precisada por haber sido agredidos, por lo que temían por su seguridad. También mencionaron que algunos jóvenes permanecen en aislamiento por circunstancias relacionadas a situaciones de salud mental.

Después de analizar algunos de los casos de jóvenes en aislamiento, el equipo de Tandy encontró que algunos se debían a que el joven temió por su seguridad al notar comportamientos extraños de los otros a su alrededor. Otros recibieron amenazas directas, mientras que otros miembros de la población tenían hematomas que no quisieron decir cómo los recibieron.

Comportamiento “como de gangas”

En esa línea, el informe enfatizó sobre el comportamiento “tipo ganga” que, presuntamente, reina en las instituciones tras entrevistar a 80 jóvenes - 50 de ellos en la de Villalba - así como de las situaciones documentadas por la OISC y mediante anotaciones de trabajadores sociales.

De esta manera, Tandy encontró que la institución de “Villalba fomenta una cultura que permite a los jóvenes tomar decisiones sobre cómo se manejan las cosas en los módulos, quién está a cargo, y qué jóvenes y oficiales quieren en los módulos”.

Además, de los ejemplos ya mencionados, la monitora indicó que un joven agredido le indicó que “tienes que entender que la presión que tenemos para vivir juntos es muy fuerte y tenemos que seguir algunas instrucciones. Yo tomo responsabilidad por eso”.

Según el informe, ese comportamiento también ha afectado el funcionamiento de parte de los oficiales de seguridad.

“Un oficial declaró que ‘el líder’ le dijo que para tener un buen turno tenía que dejarles hacer lo que quisieran. El oficial debe seguir las reglas’. El supervisor es contactado y removió al oficial”, indicó el informe.

Orden de Besosa

Paralelo a todos los incidentes de violencia, Besosa denegó la petición de tiempo adicional solicitada por el DCR para la instalación de cámaras de seguridad y estableció la fecha del 9 de agosto para que el Gobierno de Puerto Rico demuestre por qué no debe ser encontrado en desacato.

También ordenó que para el 20 de julio se instalen máquinas Intercept Tek84, que permiten revisar el cuerpo completo de una persona que intente ingresar a una institución.

La orden busca atender los incidentes documentados de jóvenes que guardan navajas dentro de objetos de goma para esconderlos en el recto para que no sean encontrados durante los registros y otros eventos.

En cuanto a los incidentes violentos, Besosa acogió las recomendaciones en el informe de la monitora federal, por lo que el DCR tendrá que presentar cómo atenderá el comportamiento de “liderato” dentro de los módulos para asegurar la “cero tolerancia a la violencia”.

Besosa advirtió que si no se logran “resultados adecuados”, el Gobierno de Puerto Rico podría ser declarado en desacato.

“Después de treinta años de estar abierto este caso, ya no se pueden dar excusas de por qué el Gobierno de Puerto Rico no puede hacer las mejoras necesarias que puedan lograr un cumplimiento sustancial en las áreas restantes del Decreto de Consentimiento, en particular aquellas que requieren que el gobierno proporcione supervisión adecuada de los jóvenes bajo su cuidado y hacer esfuerzos significativos para mantenerlos razonablemente seguros”, manifestó Besosa en el escrito.

“La prevalencia de cuchillos y otras armas, y el nivel de agresiones, amenazas e intimidación contra jóvenes y personal por parte de otros jóvenes, como lo describe la monitora en su moción, no puede continuar y no continuará sin penalidades para los responsables”, afirmó.

El Departamento de Corrección se defiende

Por su parte, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, defendió la gestión que ha realizado durante su administración con las instituciones juveniles y adelantó que ordenó una investigación en torno a las denuncias de la monitora federal con las cuales tiene ciertas reservas.

“Solicité una investigación de inmediato porque fue ayer (lunes) que recibimos la orden del tribunal. Estamos trabajando hoy (martes) con el desarrollo de todo lo que vamos a estar atendiendo, que son las órdenes que se han emitido. Así que, parte de eso, obviamente, es la investigación”, dijo Escobar Pabón.

Aseguró que el único evento violento que han tenido, de la naturaleza que la monitora señaló, ocurrió este año con “un joven que resultó herido con un evento filoso, que puede tratarse de una navaja o cualquier otro, donde recibió puntos de sutura en la cabeza y en una mano”.

Escobar Pabón añadió que ese tipo de eventos no se suscitaban desde el año pasado, cuando se reportó otro incidente donde un joven fue agredido en su rostro y que también requirió puntos de sutura. “Eventos violentos de esta naturaleza no es que son constantes y continuos. No deberían ocurrir, pero la realidad es que solo ha ocurrido este evento”, abundó.

La secretaria dijo que la agencia ha cumplido con el 95% de las 300 áreas y estipulaciones del Decreto de Consentimiento, por lo que solo les resta un 5%. “Este hecho tiene que trabajarse para que no afecte el cumplimiento sustancial de las estipulaciones que están pendiente de cerrarse dentro de ese 5%”, mencionó.

Además, Escobar Pabón indicó que tiene una preocupación “genuina” con relación al informe que emitió la monitora, pues recoge información divulgada por los jóvenes, que “no es provista al DCR para evitar situaciones de posibles agresiones (y) de violencia, entre los jóvenes o hacia los jóvenes”.

“¿Qué está pasando aquí? Esa información no nos está llegando. Una vez la monitora entrevista a estos menores, nosotros no obtenemos el resultado de la información que le brindan a ella. Por tanto, ella hace recomendaciones al tribunal que nosotros, en su momento dado, vamos a estar contestando a través de los abogados para clarificar toda información que fue provista”, afirmó.