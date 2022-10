La jueza Maranyeli Colón Requejo, del Tribunal de San Juan, no otorgó una orden de protección que Dennis Yadiel Sánchez Martin solicitó contra el cantante Ricky Martin al amparo de un mecanismo bajo la Ley 54 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica) para víctimas de agresión sexual, durante una vista llevada a cabo en la tarde de hoy, martes.

Helga García, portavoz del veterano artista, indicó, mediante declaraciones escritas, que los abogados José Andreu Fuentes, Dora Monserrate y Joaquín Monserrate Matienzo “presentaron prueba contundente que demostró ante el tribunal el patrón de conducta errática y falsedades que, desde el inicio de esta batalla legal, estableció Dennis con el único propósito de asesinar la reputación de su tío”.

Ricky Martin presentó una demanda contra su sobrino, Sánchez Martin, por extorsión y daños y perjuicios un día antes de que Sánchez Martin radicara una querella por supuesta agresión sexual. La vista de hoy, martes, es la ronda más reciente de una serie de acciones legales que comenzaron en julio de este año, cuando a Sánchez Martin se le concedió una orden de protección por supuesta violencia doméstica contra el cantante, caso que fue archivado ese mismo mes por petición de Sánchez Martin.

Enrique Martin Morales, nombre del artista, entabló una demanda contra Sánchez Martin el 7 de septiembre en la que acusó a su sobrino de extorsión, difamación, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños y perjuicios. El escrito sostiene que Colón Requejo tomó la determinación luego de escuchar el testimonio del cantante y el de Sánchez Martin.

“Esto es algo que le debo a mis hijos, a mi esposo, a mi familia y a todas y todos esos fanáticos que se han mantenido firmes creyendo en mi integridad. Me siento en paz sabiendo que hoy dimos un gran paso en esta batalla legal que no ha concluido”, sostuvo Ricky Martin en el escrito.

Por su parte, los abogados resaltaron que “desde el principio, nuestro objetivo al asumir la representación legal en este caso fue motivar a que saliera a la luz la verdad y que se pase una prueba honesta y sólida sobre las acusaciones y difamaciones de las cuales ha sido objeto Ricky Martin“.

“(Sánchez Martin) Trató de buscar una orden de protección bajo una ley especial de víctimas de agresión sexual que fue denegada, pues el tribunal no le dio ningún tipo de credibilidad. Hoy comenzaron a desmoronarse las falsedades y el cuente de esta persona, y comienza a verse cuán falsa y descabellada es la versión de esta persona, pues el tribunal determinó que no tenía credibilidad en cuanto a que estuviese en peligro por, supuestamente, ser víctima de agresión sexual de Ricky Martin. El tribunal no le dio credibilidad porque determinó que existían una serie de contradicciones entre las versionas que ha dado, incluyendo las versiones que dio originalmente y bajo juramento”, indicó Andreu Fuentes en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El letrado añadió que en la vista pautada para el 10 de noviembre se evaluará si se mantendrá vigente la orden de protección emitida a favor de Ricky Martin contra su sobrino.

Andreu Fuentes resaltó que, en estos momento, no hay una fecha señalada para atender la demanda de Ricky Martin por extorsión y difamación.