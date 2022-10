La disputa legal entre el cantante boricua Ricky Martin y su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin tuvo una nueva secuela en este inicio de semana con un cruce de mociones en la que supuestamente la alegada víctima dio a conocer una tercera versión del tipo de agresión sexual que dice haber sufrido.

Como respuesta, los abogados del artista sometieron otra moción este martes en la que solicitaron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que encuentre a Sánchez Martin incurso en desacato por haber entregado a un programa de farándula la moción que presentó en un caso que por su naturaleza es confidencial. Además, se pide al tribunal que le ordene al hospital psiquiátrico San Juan Capestrano que entregue evidencia de unas supuestas hospitalizaciones que ha tenido allí el joven a causa de un alegado problema mental, informó el abogado José Andreu Fuentes, en una conferencia de prensa realizada en su oficina en Hato Rey.

Las incidencias se dan en momentos en que el lunes se canceló una vista judicial en el caso presentado por Ricky Martin para extender la orden de protección, debido a que el hijo de uno de sus abogados del caso tuvo un accidente en los Estados Unidos, señaló el letrado.

Al dar a conocer los detalles de las últimas incidencias en el caso en el que Sánchez Martin ha alegado ser víctima de agresión sexual por parte de Ricky Martin, Andreu Fuentes reiteró en múltiples ocasiones que el artista se encuentra sumido en un “patrón de persecución, extorsión y venganza”.

Cabe destacar que aunque la Policía no revela el nombre de las personas que presentan querellas por alegada agresión sexual, en este caso, se supo que se trataba del sobrino del cantante mediante las expresiones de uno de los abogados del astro boricua en las pasadas semanas.

Andreu Fuentes aludió hoy a que la persona que acusa al cantante padece de condiciones mentales y que supuestamente ha sido manipulado por terceras personas para arremeter en contra del cantante con alegaciones que dijo son “falsas”.

El abogado no quiso aludir quién puede ser la persona responsable de manipular a Sánchez Martin para supuestamente hacerle daño al astro boricua.

“La moción radica en el día de ayer, (lunes), por este señor Dennis Yadiel Sánchez Martin, en el procedimiento en el cual Ricky Martin radicó una orden de protección en su contra es totalmente falsa. Esa moción no es otra cosa que parte del patrón de persecución y de acecho que este joven tiene en contra de Ricky Martin y que Ricky Martin precisamente ha denunciado mediante la radicación de una orden, de una solicitud de orden de protección bajo la Ley de Acecho en contra este señor. Como ustedes saben, el tribunal emitió una orden de acecho ex parte en contra de él, pero este no la cumple, está definitivamente en desacato con el tribunal y en violación a la orden y lo que hace es precisamente lo contrario. Lo que hace es continuar con su patrón de persecución, con su patrón de acecho, de intimidación y de molestia contra Ricky Martin”, afirmó Andreu Fuentes.

En la moción en controversia, Sánchez Martin alegó que fue violado por Ricky Martin en el 2012, cuando tenía 11 años.

Andreu Fuentes comentó que esta representa la tercera versión del joven en este caso. Es que recordó que, en julio pasado, cuando Sánchez Martin radicó una orden de protección contra su tío por alegada violencia doméstica rechazó ante el tribunal haber sido víctima de agresión sexual.

“Le dijo bajo juramento a la señora juez (Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de San Juan) de que nunca había sido víctima de ningún tipo de agresión sexual”.

La segunda versión, según indicó, se trata de la que Sánchez Martin esbozó en una querella policiaca radicada en la noche del 9 de septiembre. Alegó que la misma expone que hubo alegadas agresiones sexuales entre el 2013 al 2015, cuando era menor de edad.

“La tercera (versión), ahora que radicó una moción diciendo todo lo contrario, diciendo que fue víctima de agresión sexual y de sexo oral cuando tenía 11 años de edad. Eso es una pregunta que hay que hacerse. Si a los 11 años de edad eso que dice esta moción es posible”, soltó Andreu Fuentes, al rechazar la imputación.

El abogado achacó la publicación de esta moción al joven. Alegó que lo hizo para continuar el patrón de persecución contra Ricky Martin. Por ello, dijo que, como respuesta, se le ha radicado al tribunal una moción para que lo encuentre incurso en desacato. La pena para tal delito son seis meses de prisión.

Lo segundo que solicitan es que San Juan Capestrano entregue la evidencia de que Sánchez Martin supuestamente ha estado en tres ocasiones interno en el hospital para atender condiciones mentales.

“Es una persona diagnosticada con problemas severos mentales y lo está demostrando en este caso, lo cual es un peligro para Ricky Martin. Ciertamente, es un peligro para su familia”, precisó.

Entre otras cosas, Andreu Fuentes recalcó que Sánchez Martin “lleva tiempo persiguiendo y molestado a Ricky Martin”. Adujo a que el joven supuestamente le solicitó dinero al artista para no denunciarlo. Comentó que la única alternativa que ha tenido el cantante ha sido defenderse ante los tribunales.

Ya Ricky Martin logró una orden de protección por acecho contra su sobrino. El abogado comentó que hay pautada una vista para el próximo 10 de noviembre en la que se espera que la orden de protección permanezca activa por dos años y no de manera provisional, como lo está en la actualidad.

El cantante también demandó a su sobrino. El abogado comentó que este proceso civil demora tiempo y que todavía no ha sido atendido en el tribunal.

“La única vía disponible para Ricky Martin es una, haber radicado, lo que hizo, la orden de protección y haber obtenido la orden de protección para evitar, verdad, para lograr rápidamente una orden del tribunal, para tratar de detener estas acciones de esta persona que está mentalmente desajustada”, sostuvo.

Alegó que Ricky Martin no busca hacerle daño a su sobrino, quien ya posee otras dos órdenes por supuestamente acechar a otro hombre y a una mujer. Dijo que la intención es que se le busque ayuda para rehabilitarlo.

“Ricky Martin siempre ha dicho y se reafirma en que esto es totalmente falso, parte de la mente enfermiza de este joven. A él le da mucha tristeza tener que bregar, porque este joven, después de todo, es su sobrino y él se siente muy triste de tener que enfrentar esta situación. Pero, no tiene otro remedio que no sea lo que está haciendo, porque de lo contrario esto nunca va a acabar. Y, ciertamente, Ricky Martin va a hacer lo que sea necesario para que la verdad de esto finalmente salga a la luz pública y se pueda de una vez y por todas determinarse que esto es un patrón de difamación y de mentiras en su contra por una mente enfermiza”, puntualizó Andreu Fuentes.