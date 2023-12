La jueza Mibari L. Rivera Sanfiorenzo, del Tribunal de Caguas, determinó hoy causa para juicio por los delitos de fraude y apropiación ilegal contra Wilbert Spencer Frotman, el agente de viajes fatulo que presuntamente timó a un grupo de personas que planificaba un viaje a África a principios de este año.

Rivera Sanfiorenzo informó que la vista de lectura de acusación del imputado será el lunes, 8 de enero, en la sala 304 del Tribunal de Caguas y estableció la fecha tentativa del 6 de febrero para comenzar el juicio en su fondo.

Como parte del desfile de pruebas, el Ministerio Público sentó en el banquillo de los testigos a Jannette Soto García, una de las perjudicadas del presunto timo y residente en Caguas que llegó con su esposo, Edgardo Morales Escribano, quien también la acompañaría en el malogrado viaje.

Soto García testificó que ambos contactaron a Spencer Frotman a través de un anuncio en la red social Facebook para realizar el viaje que se extendería del 15 al 30 de marzo de 2023. Sin embargo, luego de anunciar la cancelación del viaje, el acusado, supuestamente, dio largas a su responsabilidad de devolver el dinero pagado y hasta el momento no ha repuesto las sumas adeudadas a los demandantes.

“Nos mandó, el 8 de marzo, un mensaje por chat de que el viaje se cancelaba. Al otro día se comunicó con nosotros y nos pidió 30 días para devolver el dinero porque tenía que gestionar algo con el seguro. Hasta el momento no ha pagado nada”, señaló la mujer durante su testimonio.

Una tercer testigo residente en Caguas y víctima del presunto timo, identificada como Rafaela Rivera Ortiz, no compareció a sala.

Durante la vista de hoy, el abogado del imputado, Álvaro Núñez, intentó establecer, sin éxito, la buena fe de su cliente en devolver el dinero adeudado y evitar un juicio criminal. Por ello, afirmó el abogado de defensa, el proceso debería verse en el tracto civil en vez de en el criminal.

Núñez argumentó, además, que el viaje prometido por su cliente fue cancelado por problemas con el concesionario en África y aseguró que no existió, en ningún momento, intención de su cliente de cometer un fraude.

“Esto fue un contrato que, por alguna razón, no se materializó. Mi cliente me alega – y tengo que creerle – la buena fe de que no se pudo efectuar por razones ajenas a él. Así que este caso no debe verse en el foro criminal porque esto solo es un incumplimiento de contrato”, aseguró Núñez, aunque reconoció que pudo haber negligencia por parte de Spencer Frotman.

“El elemento criminal es donde hay una convicción y el Ministerio Público, lamentablemente, no probó ante el tribunal que mi cliente y su disposición inicial era (de) defraudar, engañar. Pudo haber sido negligente, pero en la parte criminal entiendo que no se pasó la prueba”, añadió.

Sin embargo, el fiscal Francisco González Muñiz argumentó que desde abril el acusado ha tenido la oportunidad de devolver alrededor de $10,000 adeudados a cuatro víctimas del presunto timo que residen en el municipio de Caguas.

Asimismo, el fiscal sostuvo que todo ciudadano tiene derecho de incoar un proceso criminal y uno civil simultáneamente.

“Lo primero es que realmente no hay ningún caso en el foro civil porque como los diligenciamientos no se hicieron en la fase civil, se archivó el caso, que fue lo que explicó la testigo. Así que ese caso todavía no existe como tal”, explicó González Muñiz.

“Lo segundo es que todo el mundo tiene derecho a no solo ver su caso criminal, sino a reclamar daños en el área civil. Son dos cosas apartes y eso lo ha resuelto ya el Tribunal Supremo tanto aquí como en Estados Unidos, que son dos procedimientos totalmente distintos, que, de hecho, pudiera salir en el criminal culpable y que en el civil no se le imponga ningún daño”, dijo.

Enfrenta varios casos

Este caso está relacionado al supuesto fraude del que fue víctima el matrimonio, residente en Caguas, por $10,000 y otras seis personas de otros puntos de Puerto Rico que participarían del viaje, según informó la sargento Berlitz David, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) el pasado 13 de noviembre. La pesquisa estuvo a cargo de la agente Yahaira Cruz Concepción.

Spencer Frotman fue arrestado a inicios del mes de octubre en la República Dominicana, por lo que fue extraditado a Puerto Rico. El hombre de 33 años enfrenta tres casos separados por presuntos delitos de fraude, puesto que timó a personas en varios pueblos de la isla.

El presunto timo por parte de Spencer Frotman fue revelado por este diario en julio pasado. En ese momento, viajeros narraron que pagaron $4,995 por el paquete vacacional que incluía la transportación aérea y terrestre, desayunos, almuerzos, cenas, guías turísticas y entradas a varios safaris.

El hombre canceló el viaje aludiendo a razones personales y supuestamente se comprometió a devolver el dinero en un plazo de 30 días, que se cumplió el 7 de abril, pero los perjudicados no recibieron el dinero de vuelta.

Spencer Frotman se acogió al Capítulo 13 de la Ley federal de Quiebras el 9 de septiembre de 2022, fecha que coincidió con los primeros pagos que realizaron algunos de los perjudicados para reservar su paquete vacacional, reveló este diario anteriormente.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) certificó que la supuesta agencia de viajes de Spencer Frotman, denominada Pa’l Viaje Limited Liability, no tenía permisos de la entidad para operar.

El hombre, según los perjudicados, tramitaba los cobros mediante otra compañía a su nombre, W&M Perfect Solutions, LLC., que se dedica a la venta de filtros de agua.